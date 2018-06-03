Что такое бртуч-фастфуд и почему от него худеют

Один — бывший сотрудник МИДа , другой — серьезный трейдер — Павел Ачикян и Владимир Семенюта решили однажды открыть бизнес, а вместо этого запустили целую сеть с идеальным фастфудом для девушек. Как так получилось и почему их блюдо с непроизносимым названием «бртуч» стало новым трендом в здоровом питании, читай в материале WMJ.ru

Удивить чем-то публику, искушенную сотнями заведений здорового питания, ой как сложно, но наши герои Павел и Владимир в бизнесе люди не новые и понимают, что на самом деле нужно тем, кто постоянно следит за своей фигурой.

Нет, не тех безвкусных кашек из «Прайма», а чего-то более основательного и душевного… Так родилась идея создания недорогой, но при этом здоровой кухни — брутчечной «Левон’c» (или более модно — Levon's Brtooch House).

«Мы поняли, что на рынке представлена либо шаурма за 150 рублей у метро, либо блюда в ресторане за 350-400 рублей, а в сегменте за 200-300 рублей приличного фастфуда очень мало», — говорил Павел Ачикян в интервью изданию Inc.Russia. — И потом, шаурма у метро — это несъедобный ужас, куда впрыскивают размягчители мяса. Мы решили сделать нечто подобное, но из свежих продуктов».

В итоге сработало то самое правило: «Все модное — хорошо забытое старое». Ачикян, по национальности армянин, обратился к поваренной книге своей бабушки и нашел там старинное национальное блюдо бртуч — идеальное сочетание свежих ингредиентов, пользы и насыщенного вкуса.

А чем фастфуда лучше?

Вообще, во всех заведениях «Левон’c» — а они расположились в «Афимолле», на Калужском и на Петровке — в меню представлены самые разные бртучи, и не все из них можно назвать диетическими. Есть и по-настоящему внушительные — весом 340 грамм и со стопроцентной говядиной, которые вряд ли осилит каждая девушка. Преимущество перед фастфудом в другом — в европейском подходе.

Во-первых, в меню есть более диетические Slim-версии блюда, во-вторых, каждый бртуч можно заказать на безглютеновой лепешке, в-третьих, полностью расписанная энергетическая ценность, вплоть до указания белков, жиров и углеводов. Но самое приятное, что самой втихомолку на телефоне считать, сколько ты наела, не надо, вся информация представлена в расчете не на 100 грамм, как обычно, а указывается калорийность всего готового продукта.

Бртучи, кстати, оценили уже многие блогеры и звезды.

Считаем калории, читаем меню

Самая низкокалорийная шаурама… эм, бртуч в меню — это свертыш с говорящим названием CHICA, в ее составе нежная халяльная индейка, овощи, сыр и специальный соус, который напоминает простую сметану с зеленью и, к слову, очень спасает блюдо, делая его пряным.

Для тех, кто пришел после тренировки (и готов съесть слона), предусмотрен бртуч «ЗОЖник» — та же самая CHICA, но почти на сто грамм больше.

И поскольку «Левон’c» вдохновлен кавказским темпераментом и не исключает модных тенденций, в меню расположилась еще одна интересная позиция — «ХАЧ бртуч»! Да-да, ребята здесь работают не без самоиронии и по секрету рассказывают, что никто из посетителей не обижается на такое название. Это особенно удивительно, когда вспоминаешь, что лепешка к такому бртучу идет черного цвета, а начинка состоит из говядины и баклажанов (без Тимати и его «Лады» тут явно не обошлось).

Если хочешь отведать такой креатив, то делать это лучше в читмил, потому что калорийность «ХАЧ бртуча» по-настоящему мужская, как и вес в 370 граммов, — самое большое блюдо в меню.

Рай вегана

Не забыли Павел и Владимир разбавить меню другими блюдами и напитками.

Однозначный хит — томатный суп — идеальный вариант для легкого и полезного перекуса. Вообще супы здесь рай для вегана. Помимо томатного, есть чечевичный, гороховый и грибной — все пряные и наваристые.

На закуску можно взять картофель по-горски — та же картошка по-деревенски, но с кавказскими травами, а в качестве прохладительных напитков — лимонады с низким содержанием сахара. Да, напитки здесь тоже на страже наших боков.

Лето все-таки.

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Фото: пресс-служба, Instagram, Shutterstock/VOSTOCK