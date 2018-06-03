В Москве открылся новый pop-up проект Pink Summer — бар розовых вин

Работать бар будет работать только четыре теплых месяца.

В винной карте 40 позиций розового вина, тихих и игристых, почти половина из которых по бокалам. География весьма обширная, 14 стран, среди которых Ливан, Германия, Уругвай, Армения, Италия, классический Прованс и много чего еще.

Специально для Pink Summer бренд-шеф сети Алексей Айзен разработал отдельное меню, в котором использовал много зелени, сезонных ягод, морепродуктов и сыров. Тунец и фенхель, черешневый тарт, копченая моцарелла, клешни краба и эстрагон, все идеально подобрано под розовое.

Pop-up бар розовых вин Pink Summer будет работать на летней веранде ресторана «Простые вещи New Vintage», которая уже давно успела заработать себе репутацию одной из самых красивых веранд в городе. Она находится в глубине двора в окружении лип, сирени и каштанов — настоящий оазис, добавляющий романтической атмосферы к легкому розе.

"У всех есть любимое красное или белое вино, ассоциирующиеся с каким-то любимым городом, а мы предлагаем добавить новых впечатлений и ярких вкусов и выбрать для себя идеальное розе. Для Москвы это абсолютно уникальная история, розовые вина у нас забыты и недооценены. Им незаслуженно уделяется очень мало внимания, хотя у розовых богатейшая палитра вкусов ярких, свежих ароматов и интересных оттенков. Мы решили исправить это недоразумение и запустили бар розовых вин", — говорит автор винной карты Елена Догузова.

Средний чек: 1500-2000 рублей Адрес: ул. 1-я Брестская, 41