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Italian summer weekend на дизайн-заводе «Флакон»
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Italian summer weekend на дизайн-заводе «Флакон» 

CHIPS journal 3 часа назад
Фото: CHIPS journal
Всех любителей Италии ждут на Italian summer weekend, который пройдет с 20 по 22 июля на Дизайн-заводе «Флакон».
На открытой площадке будет ожидает масштабная ярмарка итальянских товаров, итальянская еда и море событий, погружающих в итальянскую жизнь в реальном времени.
Ярмарка итальянских продуктов от лучших поставщиков Апеннинского полуострова. Мастер-классы с погружением в традиции Италии, лекции, главные туристические маршруты, дегустации традиционных итальянских блюд, шоу рестораторов, уроки итальянского языка, конкурсы, музыка и многое-многое другое.
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