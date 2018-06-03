Italian summer weekend на дизайн-заводе «Флакон»

Всех любителей Италии ждут на Italian summer weekend, который пройдет с 20 по 22 июля на Дизайн-заводе «Флакон».

На открытой площадке будет ожидает масштабная ярмарка итальянских товаров, итальянская еда и море событий, погружающих в итальянскую жизнь в реальном времени.

Ярмарка итальянских продуктов от лучших поставщиков Апеннинского полуострова. Мастер-классы с погружением в традиции Италии, лекции, главные туристические маршруты, дегустации традиционных итальянских блюд, шоу рестораторов, уроки итальянского языка, конкурсы, музыка и многое-многое другое.