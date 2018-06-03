Как путешествовать и оставаться веганом?

Веганство — это жизненная позиция, она пробуждает жизненную силу и поощряет кулинарные эксперименты в поисках разнообразия. Придерживаться веганского рациона питания в привычной среде обитания не сложно, ты всегда будешь знать, в каком магазине купить нужные продукты, и в каком ресторане предложат меню для вегана. Находиться в непривычных условиях будет несколько сложнее, организация питания в путешествии порождает множество вопросов.

Жизненные убеждения вегана не обязывают отказаться от путешествий и провести всю жизнь на одном месте. Каждой поездке должна предшествовать подготовка и тщательное планирование питания. Эти пять советов подскажут, что делать, если намечается поездка.

Планируй все путешествия заранее

Очевидная, но очень важная рекомендация. Перед тем, как выезжать на новое место, потрать немного времени на изучение его инфраструктуры. Изучать нужно не только достопримечательности, но и заведения общественного питания. Веганство распространено по всему цивилизованному миру, поэтому найти кафе или ресторан с выбором веганских блюд не составит труда. Также будет нелишним узнать, где расположены продуктовые магазины, супермаркеты и фермерские рынки. Заочное знакомство с местностью поможет ощутить уверенность в легком поиске пропитания.

Запасайся умными закусками

Для того, чтобы не страдать от чувства голода в пути, будет полезным взять с собой несколько видов приятных закусок. Самый выигрышный вариант — это веганские батончики с высоким содержанием белков и углеводов, такой перекус удобно носить с собой, он поможет надолго забыть о голоде. Помимо батончиков будет нелишним взять с собой пакетик с семенами или орехами. Для разнообразия питания на месте можно запастись любимыми добавками к еде — спирулиной, ягодами годжи, гранолой.

Перекусывай в течение дня Поиски еды не должны становиться главной мыслью поездки, иначе путешествие не оставит приятных воспоминаний. Не нужно доводить свой голод до крайней точки, когда он станет настолько велик, что вынудит изменить принципам и съесть что-то нетипичное для вегана. Для контроля над голодом нужно перекусывать в течение дня, используя то, что можно взять с собой или купить по дороге — фрукты, овощи, семена, орехи. Этот принцип принесет не только поддержание сытости, но и возможность попробовать как можно больше местных растительных продуктов. Поиск вкусного перекуса может происходить не только в местах, рассчитанных на веганов, многие блюда становятся веганскими, если убрать из них один или пару компонентов.

Не стесняйся общаться с продавцами, и ты откроешь для себя новые гастрономические возможности.

Выучи нужные фразы

Этому совету должен следовать каждый, кто отправляется в иноязычную местность, но в словарном запасе вегана должно быть на пару фраз больше. Без них ты не сможешь объяснить свои пожелания и получить то, что нужно.

Перед поездкой обязательно заучи эти фразы на местном языке:

Вегетарианское;

Я вегетарианец;

Я не ем мясо;

Я не ем рыбу и курицу;

Без мяса (яиц), пожалуйста;

Спасибо!

Эти фразы откроют путь к познанию местной кухни. Нужно проявить предельное внимание к соусам, в составе этих безобидных добавок всегда встречаются не веганские компоненты. К счастью веганство достаточно распространено во всем мире, поэтому большинство людей осведомлены об особенностях питания веганов, а тебе останется лишь обозначить свою позицию. Однако, многие не знают, что веганы не едят рыбу или молоко, поэтому иногда потребуются подробные разъяснения.

Выбирай отель с кухней

Если в отеле, апартаментах или хостеле предусмотрена кухня, значит, у тебя будет возможность заказать еду в соответствии со своей стратегией питания. Если поездка планируется недолгой, то можно обойтись и без кухни, но для длительных поездок это условие обязательно. Обязательно уточни наличие кухни перед бронированием места для проживания.

Быть веганом и путешествовать по миру — это здорово, поездки будут включать в себя исследования местной кухни, рынков и магазинов. В путешествии можно открыть для себя множество новых продуктов и специй, поездка становится увлекательным исследованием, результатами которого позже можно будет поделиться с единомышленниками.

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