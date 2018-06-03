На «Волгоград Арене» болельщиков не станут кормить блюдами из свинины

Мясными блюдами из курицы и говядины придется довольствоваться собравшимся на «Волгоград Арене» болельщикам по время ЧМ-2018. «Советский спорт» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что на время мундиаля стадионы откажутся от меню со свининой.

— На стадионах ЧМ-2018 ограничат продажу блюд в из свинины, — сообщает телеграм-канал. — Такое решение было принято в том числе из-за того, что начало ЧМ совпадает с Рамаданом.

Приготовленные из свинины блюда не появятся ни в VIP-зоне, ни в фудкортах. Бургеры, шашлык и прочие мясные лакомства будут готовить из говядины и свинины.