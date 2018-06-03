Самые необычные рестораны

Всё больше россияне предпочитают вкусно поесть. К таким выводам пришли специалисты из компании «Левада-Центр» . По результатам исследования, 24% опрошенных уверены, что вкусная еда приносит радость и удовольствие. В 2010 году таких людей было меньше — только 17%.

А за положительными эмоциями от качественного блюда нужно отправиться в ресторан. Сегодня на этом рынке очень большая конкуренция. Поэтому владельцы заведений стараются удивить своих гостей не только хорошей кухней, но и необычным антуражем. News.ru составил подборку из самых оригинальных заведений мира.

Обед под водой

Иногда, чтобы обед запомнился, приходится погружаться на глубину. На Мальдивах есть ресторан, который называется Ithaa Undersea Restaurant. Расположен он на глубине 5 метров. В заведении установили крышу из прозрачного акрила. Она даёт возможность посетителям наслаждаться панорамным видом подводного мира на 180 градусов. Обед из семи блюд с вином стоит там 400 долларов на человека, то есть около 25 тысяч рублей. Как правило, гостям предлагают морепродукты: омаров, осьминогов и других обитателей океана.

flickr.com/Ed Ralph

Ресторан Ithaa Undersea Restaurant

Выпить шампанского с лёгкой закуской будет стоить дешевле — около 130 долларов (8 тысяч рублей). Однако попасть в ресторан без брони довольно сложно: он рассчитан только на 14 посетителей, поэтому владельцы рекомендуют резервировать столик заранее.

Перекус в Средневековье

Для поклонников восточных боевых искусств в Нью-Йорке работает ресторан под названием «Ниндзя Нью-Йорк». Там всё стилизовано под феодальную японскую деревню XV века, а местные официанты не только выносят еду, но и демонстрируют трюки с элементами боевых искусств. Средний чек в этом заведении — 30–60 долларов (1800–3700 рублей).

Рыбалка

Жителей и гостей Токио довольно сложно удивить. В японской столице есть рестораны и кафе для самых разных людей. Но намного интереснее не только предложить оригинальную обстановку, но и подарить возможность клиенту самому поймать для обеда рыбу. Такая опция есть в токийском ресторане Zauo. Он сконструирован в виде корабля, рядом с которым установили бассейны с рыбами. Арендовать удочку там стоит около 100 иен (примерно 58 рублей), а приманка для рыбы бесплатна.

flickr.com/jenny cu Ресторан Zauo

Поесть красный снеппер (луциан) — редкий вид окуня стоит 3800 иен (2172 рубля). А если гость сам сможет его поймать, то цена будет 2950 иен или 1700 рублей. В то же время камбала обойдётся в 4500 иен (2500 рублей). Но если клиент сам её поймает, то цена будет уже 3500 иен или 2000 рублей, говорится на официальном сайте ресторана. И, несмотря на то, что посетители редко могут похвастаться хорошим уловом, говорят, что рыба там, как правило, не голодная, удовольствие от процесс получают многие.

Кофе с нимфами

Конечно, выпить кофе, пива или пропустить бокал вина можно практически везде. Особенно, если вы находитесь в Барселоне. Однако владельцы El Bosc de les Fades, что в переводе означает сказочный лес, решили пойти дальше и организовали пространство с феями, нимфами и эльфами.

Те люди, которые бывали в этом баре, утверждают, что там всё выглядит крайне правдоподобно. Восковые статуэтки и загадочный лес вместе напоминают кадр из фантастического фильма. Можно взять с собой детей и немного перекусить в окружении сказки. Средний чек составляет 10–15 евро (720–1000 рублей).

Почувствовать себя Менделеевым

Иногда довольно занимательно оказаться в ресторане, который с виду совсем не похож на него. Наверное, так подумали создатели «Лаборатории 31», что в Санкт-Петербурге. Это бар, который больше похож на химическую лабораторию. Напитки здесь подают в колбах, пробирках и других сосудах. Гости располагаются в индивидуальных залах, напоминающих кабинеты. Меню выглядит как таблица Менделеева. Средний чек — 600 рублей.

Ощутить вкус

В Москве несколько лет назад открылся ресторан «В темноте». Аналогичные заведения есть в Париже, Лондоне и Нью-Йорке.

vk.com/Необычный ресторан В ТЕМНОТЕ?!

Ресторан «В темноте»

Суть заключается в том, что ужинать клиентам приходится в полной темноте, а обслуживают их слабовидящие официанты. Человек только выбирает тип меню — блюдо из птицы и мяса, рыбы и морепродуктов, вегетарианское или «кухни мира». Но что конкретно он будет есть, — остаётся загадкой. В Москве закуска, горячее блюдо и десерт из любого меню стоят 2400 рублей без учёта напитков.

Аннушка масло купила

Ещё одно нестандартное заведение, где можно пообедать, — это трактир-трамвай. Его назвали в честь булгаковской Аннушки, которая разлила масло в «Мастере и Маргарите». На нём можно не только изучить Москву, описанную в романе великого прозаика, но и пообедать. Для этого нужно приобрести билет на экскурсию за 850 рублей. Плюс оплата еды. Например, суп там стоит 700 рублей, а шашлык на гриле — 1500 рублей.

vk.com/Трамвай-трактир «Аннушка»

Трамвай-трактир Аннушка

В общем, заведений, где можно поесть в необычном интерьере, довольно много. Но чем необычнее ресторан, тем сложнее туда попасть без брони. Поэтому, чтобы наслаждаться антуражем, лучше заранее заказать столик.