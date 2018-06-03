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Что итальянцу хорошо, то русскому — еще лучше
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Что итальянцу хорошо, то русскому — еще лучше 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В последние годы итальянские рестораны являются одними из самых востребованных заведений на столичном рынке общепита — как у потребителей, так и у франчайзи. Статистика оператора крупнейшей в России сети ресторанов показывает, что в рейтинге популярности заведений американской, японской, азиатской и русской кухни уже 25 лет лидирует итальянская концепция. Чем объясняется столь высокий спрос?
Может быть, тем, что макароны по-флотски — вполне себе паста болоньезе, только чуть более разваренная, сибирские пельмени — родные братья равиоли, а закрытая пицца кальцоне — по своей сути, традиционный русский пирог?
На первый взгляд, такое сравнение может показаться сомнительным. Казалось бы, основанная на сырах, вине, морской рыбе и фруктах итальянская кухня не имеет ничего общего с русской, в которой преобладают свинина, жирные супы, квас, солености и пиво с водкой из зернового сырья. Но оказывается, различия между кулинарными традициями Италии и России принципиальны только на первый взгляд.
— И та, и другая гастрономия впитали в себя лучшее от других народов, — поясняет историк кухни Павел Сюткин. — Итальянцы столетиями отправляли торговые суда, привозя пряности, зерно, сухофрукты. Флоренция и Венеция были фактически конечными точками разных маршрутов Великого шелкового пути, начинавшегося в Китае. Русь тоже стояла на пути «из варяг в греки», впитывая как губка новые кулинарные знания, продукты, блюда. Таким образом, гастрономическая культура каждой из стран представляет собой причудливую мозаику, собранную из элементов со всего мира. Разумеется, адаптированную под местные вкусы и нравы.
Кроме того, русская, и итальянская кухни — во многом, продукт очень небогатой жизни. Значительная часть населения обеих стран в течение столетий вела далеко не роскошное существование. И такие удивительные находки, как блюда из потрохов и теста, диких трав и бобовых — являются продуктом бедности. Только многовековой крестьянский опыт превратил их в настоящие жемчужины бытовой застольной культуры.
Наконец, последней, но не менее весомой причиной любви русских к сицилийским томатам, сырам и ярким фруктовым нотам являются «кавказские корни».
— Благодаря пристрастию советских вождей, кавказские блюда в 1930-е годы стали обязательной частью ресторанных банкетов, а оттуда перешли в домашнюю жизнь, — рассказывает Павел Сюткин. — Военная эвакуация миллионов людей в Среднюю Азию познакомила их с не менее яркой южной кухней тех мест. Пришедшие же в нашу жизнь в 90-е годы итальянские рестораны покорили сердца россиян именно этим — яркими красками, сочными вкусами, специями, травами, золотящейся от огня корочкой мяса или сыра.
Несмотря на то, что некоторые представители ресторанной сферы скептически относятся к востребованности итальянских заведений у столичной аудитории и отмечают, что «блюда из продуктов отечественного производства, приготовленные без участия итальянских поваров на московской воде, не могут называться итальянскими», отклика в сердцах потребителей это мнение не находит. И на спросе москвичей на всевозможные пиццы и пасты, которые в отличие от суши и роллов отлично закрепились как на молодежных вечеринках, так и на помпезных фуршетах — никак не отражается.
— В нашем портфеле присутствуют разные ресторанные концепции:итальянская, американская, японская, азиатская, русская и кофейни. При этом рестораны итальянской кухни уже на протяжении 25 лет пользуется популярностью в России, и на данный момент составляет порядка 40% всей сети. — комментирует президент компании-оператора крупнейшей в России сети ресторанов Сергей Зайцев.
Эксперт поясняет, что на сегодняшний день итальянская кухня является гастрономической доминантой во всем мире.
— Это самая популярная и универсальная кухня после домашней, — говорит Зайцев. — Кроме того, итальянские рестораны во всем мире ассоциируются с семейными, рассчитанными на широкую аудиторию — компании друзей и родственников, пары и семьи с детьми.
Именно поэтому итальянская кухня, которая нравится и подходит каждому — является столь удачным решением как для столичного бизнеса, заинтересованного в доступности ингредиентов и максимальном охвате аудитории, так и для потребителей, которые при посещении итальянских ресторанов защищены от сюрпризов вроде не подходящего для детей или полного пищевых аллергенов меню.
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