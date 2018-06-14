Мать упавшего в «Макдоналдсе» мальчика отсудила у сети 30 тысяч рублей

Решение в пользу женщины принял Замоскворецкий суд Москвы.

Согласно постановлению суда, требования заявительницы были удовлетворены. В ее пользу с сети "Макдоналдс" взыскали 20 тысяч рублей за моральный ущерб. Кроме того, передает РИА Новости , компания должна будет уплатить штраф в размере десяти тысяч рублей в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Как рассказала мать пострадавшего мальчика Ирма Лаврова, в июне 2016 года ее сын подскользнулся на мокром полу в кафе «Макдоналдс» в подмосковных Химках и получил травму головы. По словам женщины, ребенок наступил в лужу от разлитого напитка на выходе из игровой комнаты и, упав, сильно ударился о кафельный пол.

При этом директор ресторана настаивала, что инцидент произошел в игровой зоне, заявив, что сотрудники «не несут ответственность за действия иных лиц», посещающих игровую зону, Мать мальчика, в свою очередь, утверждала, что ее сын упал на территории «Макдоналдс», но вне игровой площадки.