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Мать упавшего в «Макдоналдсе» мальчика отсудила у сети 30 тысяч рублей
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Мать упавшего в «Макдоналдсе» мальчика отсудила у сети 30 тысяч рублей 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Решение в пользу женщины принял Замоскворецкий суд Москвы.
Согласно постановлению суда, требования заявительницы были удовлетворены. В ее пользу с сети "Макдоналдс" взыскали 20 тысяч рублей за моральный ущерб. Кроме того, передает РИА Новости, компания должна будет уплатить штраф в размере десяти тысяч рублей в соответствии с законом о защите прав потребителей.
Как рассказала мать пострадавшего мальчика Ирма Лаврова, в июне 2016 года ее сын подскользнулся на мокром полу в кафе «Макдоналдс» в подмосковных Химках и получил травму головы. По словам женщины, ребенок наступил в лужу от разлитого напитка на выходе из игровой комнаты и, упав, сильно ударился о кафельный пол.
При этом директор ресторана настаивала, что инцидент произошел в игровой зоне, заявив, что сотрудники «не несут ответственность за действия иных лиц», посещающих игровую зону, Мать мальчика, в свою очередь, утверждала, что ее сын упал на территории «Макдоналдс», но вне игровой площадки.
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