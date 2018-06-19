Чем артисты угощают в своих ресторанах

У звездных точек питания есть преимущество — народ клюет на громкое имя, а для фанатов еда у кумира всегда слаще, чем у конкурентов. Teleprogramma.pro заглянула в модные точки общепита знаменитостей.

Ольга Бузова

Начнем, разумеется, с самого свежего. BUZFood — девчачье место. Во-первых, здесь регулярно крутят песни Ольги Бузовой. Во-вторых, еда преимущественно полезная — большой выбор салатов, смузи. Бузова подчеркивает: у нее в ресторане только правильное питание, все рецепты согласованы с диетологом. Ольга то ли в шутку, то ли всерьез рассказывала на открытии: «Как еще найти мужа? Открыть ресторан, чтобы мужчины поняли, какая я идеальная хозяйка». Бузова сетовала: вот, мол, некоторые продолжают называть ее дурой, но разве у дур может быть такой успех? В ресторане, конечно же, есть портрет хозяйки и блюда с названиями ее песен, к примеру салат «Хит-парад».

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Живительная «Бузаква» по 110 рэ за пол-литра — все это и многое другое можно найти в новом ресторане Ольги Бузовой. Фото: instagram.com Цены: Салат греческий (300 г) — 249 руб. Салат бузцезарь (450 г) — 399 руб. Тартар из лосося (190 г) — 349 руб. Вода BUZAQUA (500 мл) — 110 руб.

Сергей Жуков

Пока Сергей Жуков и его «Руки вверх!» гастролируют, сеть семейных кондитерских «Любовь и сладости» контролирует его супруга. «Когда мы запускали этот семейный проект, то с Сережей сразу договорились, что делами кондитерской занимаюсь я, — рассказала нам жена певца Регина Бурд . — От начала и до конца это моя зона ответственности. Конечно, он включается по возможности, иногда очень важен совет мужа, ведь у него гораздо больше опыта в бизнесе, чем у меня. Но на производстве работаю я, а Сережа часто бывает на гастролях. Мы используем медийный ресурс мужа для продвижения и анонсирования наших идей и новинок. Например, когда придумали открыть кондитерскую и сделали первую партию капкейков, Сережа выложил пост об этом в Инстаграм, и через 40 секунд мы получили первый заказ».

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Цены: Торт сливочно-шоколадный с бананом — 1130 руб. Капкейки (коллекция «Спорт», 6 штук) — 2100 руб. Жуковское варенье «Фейхоа» (250 мл) — 420 руб.

Александр Самедов

Полузащитник футбольной сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов с супругой Юлией и друзьями часто бывает в собственном кафе «Сирень», что в парке «Сокольники». Многие семьи футболистов проводят праздники в «Сирени»: в частности, Павел и Мария Погребняк играли здесь свадьбу. «Наше заведение находится на территории парка, поэтому сделали акцент на том, чтобы к нам могли приходить с детьми, — рассказывает Юлия Самедова. — Пока родители проводят время за столом, ребята играют в специально отведенной для этого комнате».

Цены: Шведский стол в выходные (еда в неограниченном количестве) — 490 руб. Шашлык из свинины (170 г) — 650 руб. Люля-кебаб из телятины (135 г) — 750 руб. Салат из свежих овощей (290 г) — 450 руб.

Григорий Лепс и Эмин

В заведении под понятным всем названием «Рюмка водки» отличная музыка для тех, кому за тридцать, да и народ здесь собирается преимущественно серьезный. В рюмочной, которой Григорий Лепс владеет вместе с Эмином Агаларовым, порции небольшие, зато вкусно, и подача блюд интересная. Фишка меню — фирменные алкогольные настойки. На одной из стен поместился макет первой машины Лепса, так что поклонникам музыканта есть что поразглядывать. Иногда в рюмочной можно встретить ее хозяев.

Цены: Окрошка — 300 руб. Форшмак — 320 руб. Настойка брусника с чабрецом — 190 руб.

Тимати

Интересно, что одно из заведений, входящее в принадлежащую рэперу сеть бургерных Black Star Burger, находится неподалеку от ресторана Бузовой. Бургеры здесь едят в черных перчатках. Есть оригинальная подача блюд: при заказе самых дорогих бургеров заказ выносит официант, и действо это сопровождается 5 ударами в колокол и фейерверком.

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Картонный Тимати лично присматривает за всеми красотками, которые приходят в его бургерную. Фото: instagram.com Цены: Блэк Стар бургер 1 классика — 290 руб. VIP-бургер — 777 руб.