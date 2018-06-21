Дети‐сироты из Подмосковья стали участниками в конкурсе на лучший шашлык «На углях!»

Необычные соревнования с названием «На углях!» прошли в Щелковском районе. В них участвовали дети-сироты, которые выступили кулинарами-шашлычниками.

Ребята накануне проштудировали несколько рецептов из разных видов мяса. Готовят не в первый раз — по праздникам вместе с воспитателями часто устраивают пикники на природе.

Источник фото: телеканал «360»

Столько юных шашлычников собрались в одном месте в Алмазово. У каждой команды есть своя собственная, уникальная тонкость в мариновании мяса, рыбы и овощей. Но делиться секретами поварята не хотят.

«В принципе для нас что важно, чтобы такие мероприятия помогали детям получать навыки. Приготовить бутерброд не так просто, как выяснилось. Нужно знать, как нарезать, что зачем уложить», — сказала Ксения Мишонова , уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Работу конкурсантов оценивали шеф-повара ведущих ресторанов региона. Судили строго. Победителя выбирали по целому ряду критериев. И креативность — далеко не главный фактор победы. Главное, как готовит кулинар.

В кулинарном поединке встретились 13 команд из Подмосковья. Юные повара соревновались в приготовлении блюд с одинаковым набором продуктов за определенное время. Конкурс несколько лет назад придумали сами воспитанники детских домов. С тех пор, он стал традиционным.

Источник фото: телеканал «360»

«Для нас самое главное в работе — это социализация детей. Чтобы наш ребенок при выходе из детского дома, действительно мог самостоятельно жить уже в квартире, создавать семью. Порой такие мифы ходят, что дети из детских домов не умеют даже чай заваривать. Мы хотим развеять миф и показать, что они не только умеют чай заваривать, но и накормить всех вкусным шашлыком», — говорит Людмила Овечкина, заместитель образования Московской области

Гости кулинарного поединка не скрывают — ждали самого вкусного момента — дегустации. Общий вердикт — шашлык удался. А победители пройдут мастер-классы в лучших ресторанах Москвы.