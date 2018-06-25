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Английский ресторан создал пиццу-мутанта
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Английский ресторан создал пиццу-мутанта 

Рамблер 25 июня 2018
Фото: depositphotos
Повара ресторана Rub Smokehouse, расположенного в Бирмингеме (Великобритания), отличаются изобретательностью в составлении меню и выборе блюд. То, они предлагают своим гостям отведать бургер, «запечатанный» в пиццу, то сам бургер «начиняют» тако… А теперь посетители заведения могут отведать пиццу, один кусочек которой «тянет» почти на килограмм веса!
Огромная пицца, окружность которой составляет более метра, состоит из 11 отельных кусков, каждый из которых поварам приходится выпекать по отдельности (целиком блюдо просто не помещается в печь). Общая калорийность блюда составляет 11000 калорий.
Подают пиццу-гигант порционно. Стоимость кусочка, размер которого достигает 50 см, составляет15,95 фунтов стерлингов (около 1300 рублей).
rubsmokehouse.com
Управляющий заведения отмечает, что сейчас в ресторане готовят классическую пиццу с пепперони, сыром и томатным соусом, в дальнейшем гостям предоставят возможность выбирать свои любимые начинки.
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