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«ГОВЯDИНА» — бистро на каждый день
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«ГОВЯDИНА» — бистро на каждый день 

CHIPS journal 26 июня 2018
Фото: CHIPS journal
«ГОВЯDИНА — это бистро на каждый день, без пафоса: просто вкусная и понятная еда. Заведение позиционируется как семейное, основу меню составляют всевозможные блюда из говядины — более 30 позиций, среди которых супы, салаты, закуски, бургеры и стейки. Поставки охлажденного мяса осуществляются с местных ферм ежедневно, поэтому качество блюд остается неизменно высоким.
Для тех, кто мясу предпочитает рыбу или птицу, шеф-повар рекомендует заглянуть в раздел „Не говядина“, в котором есть сморреброд с копченой скумбрией, куриная грудка с киноа и другие авторские блюда. Десертам в „ГОВЯDИНЕ уделяют особое внимание. Все готовится самостоятельно в ресторане — это принцип.
При том, что качество продуктов в „ГОВЯDИНЕ“ всегда высокое, ценовая политика не меняется, что делает посещение ресторана более доступным. Средняя стоимость блюд всегда 500 рублей.
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