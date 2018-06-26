«ГОВЯDИНА» — бистро на каждый день

«ГОВЯDИНА — это бистро на каждый день, без пафоса: просто вкусная и понятная еда. Заведение позиционируется как семейное, основу меню составляют всевозможные блюда из говядины — более 30 позиций, среди которых супы, салаты, закуски, бургеры и стейки. Поставки охлажденного мяса осуществляются с местных ферм ежедневно, поэтому качество блюд остается неизменно высоким.

Для тех, кто мясу предпочитает рыбу или птицу, шеф-повар рекомендует заглянуть в раздел „Не говядина“, в котором есть сморреброд с копченой скумбрией, куриная грудка с киноа и другие авторские блюда. Десертам в „ГОВЯDИНЕ уделяют особое внимание. Все готовится самостоятельно в ресторане — это принцип.

При том, что качество продуктов в „ГОВЯDИНЕ“ всегда высокое, ценовая политика не меняется, что делает посещение ресторана более доступным. Средняя стоимость блюд всегда 500 рублей.