Ещё
В Москве открылось кафе Wе Cidreria
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Москве открылось кафе Wе Cidreria 

Kitchenmag 26 июня 2018
Фото: Kitchenmag
В Благовещенском переулке открылась сидрерия Wе Cidreria. В меню — 92 вида сидра, тапас и авторские десерты, пишет Horeca Magazine.
Владельцы называют Wе Cidreria самой большой сидрерией в Москве: сейчас в меню 92 вида сидра разного географического происхождения: от Бретани до Британии; сухие, полусухие, полусладкие, сладкие, грушевые, пуаре, с фруктами, травами, специями.
К концу года количество наименований планируют довести до 150.
В меню кухни — мидии в сидре, авторские десерты на основе сидра, тартары, тапас на хлебе собственной выпечки.
Фирменная закуска Wе Cidreria — финик с начинкой из сливочного сыра, запеченный в хамоне. Также в сидрерии варят разнообразные джемы и варенья.
"Одна из задач cидрерии — сохранить баланс между демократичностью и уникальностью, позволить обычному горожанину попробовать те сидры, которые подаются в мишленовских ресторанах", — говорит директор Wе Cidreria Ольга Негур.
Средний чек: 2000 рублей
Адрес: переулок Благовещенский, д. 5
Kitchenmag: последние новости
В Лужниках идет фестиваль Taste of Moscow 2018 В ресторане Burger&Pizzetta открылась летняя веранда В Москве открылся первый "Теремок" в новом формате
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение