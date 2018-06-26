В Москве открылось кафе Wе Cidreria

В Благовещенском переулке открылась сидрерия Wе Cidreria. В меню — 92 вида сидра, тапас и авторские десерты, пишет Horeca Magazine.

Владельцы называют Wе Cidreria самой большой сидрерией в Москве: сейчас в меню 92 вида сидра разного географического происхождения: от Бретани до Британии; сухие, полусухие, полусладкие, сладкие, грушевые, пуаре, с фруктами, травами, специями.

К концу года количество наименований планируют довести до 150.

В меню кухни — мидии в сидре, авторские десерты на основе сидра, тартары, тапас на хлебе собственной выпечки.

Фирменная закуска Wе Cidreria — финик с начинкой из сливочного сыра, запеченный в хамоне. Также в сидрерии варят разнообразные джемы и варенья.

"Одна из задач cидрерии — сохранить баланс между демократичностью и уникальностью, позволить обычному горожанину попробовать те сидры, которые подаются в мишленовских ресторанах", — говорит директор Wе Cidreria Ольга Негур.

Средний чек: 2000 рублей

Адрес: переулок Благовещенский, д. 5