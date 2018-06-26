Где смотреть матчи ЧМ-2018 в Петербурге

Главный турнир планеты в разгаре, каждый следующий матч для команд судьбоноснее предыдущего: рассказываем, где надо смотреть важнейшие игры чемпионата мира по футболу. Так же в рамках нашего тотального гида по мундиалю читайте правила поведения болельщика на ЧМ-2018, о типажах завсегдатает спорбаров и что совершенно нельзя делать, когда смотришь футбол.

Italy Group

В пабах Brugge, Bruxelles, Waterloo и Gent составили для болельщиков комплексный дегустационный пивной сет из лучших сортов, а в ресторанах Italy делают пиццы с продуктами национальных кухонь стран-участников. Также в ресторанной группе придумали онлайн-игру на стыке футбола и гастрономии PlayFOODball, победитель которой отправится в гастроспортивное путешествие в Европу на двоих.

«Альпенхаус»

В самом большой пивном ресторане России, построенном возле «Санкт-Петербург арены», фан-зона на тысячу человек, исполинский экран для трансляций, чирлидерши и пиво из своей пивоварни «Альпенбир», которое разливают со скоростью 1000 литровых кружек за 20 минут.

Рестораны Бурова и Коккова

Smoke BBQ, «Форно Браво», «Фарш и бочку», «Траппист» и «Пивную карту» на время турнира объединили в единую Beer Zone: везде разливают специальные фестивальные сорта из Германии, США и локальный копченый портер и барбекю-эль, причем в особые бокалы, привезенные из Германии.

Архивы пресс-служб

Гостям дают паспорт болельщика Beer Fan ID — тем, кто отметится большим количеством посещений, напитки — в подарок.

Kwak Inn

В сети бельгийских пивных кафе на время трансляций обширная программа лояльности для болельщиков. 10% скидки всем, кто пришел с билетом на любой из матчей Кубка или имеет фанатскую атрибутику — футболки, шарфы, шапки, сгодится даже лицо, раскрашенное в цвета сборной. Также предусмотрены поощрения за счет от 4000 рублей и если вы — футболист и сможете это доказать.

«О, спорт!»

Адрес бара в двухэтажном особняке к 14 июня нужно выучить наизусть: каждый матч на шестиметровом экране тут комментируют профессионалы, включая звезду «Матч TV» Михаила Поленова , за лагером с колбасками собираются любители футбола всех стран, а за каждый гол сборной России наливают легендарную «Вишенку» — фруктовую настойку на джине.

«Мезонин»

Болеть с пятизвездочным размахом нужно в Гранд Отеле Европа: в атриуме расстелили футбольное покрытие из искусственной травы, переодели официанток в спортивную униформу и поставили экран 3 х 2,5 метра, где в прямом эфире показывают все матчи турнира. Меню тоже проапгрейдили, добавив гамбургер с мясом краба, хот-доги и претцели.

I Believe и Every Dog

За глубоким футбольным инсайдом надо идти в пробританские пабы, где обычно собираются самые серьезные фанаты.

Архивы пресс-служб

Чтобы сойти за своего, нужно не только знать стартовые составы сборных, но и выбирать из меню fish & chips, знаменитую закуску «Лукашки» и классический эль.

Новая Голландия

На острове самые важные матчи показывают на экранах либо на сцене у пруда, либо во дворе здания «Бутылки» — ее арендаторы поставили свои барные станции прямо там. «Рюмочная» разливает пиво и сидр, а Camorra — сложносочиненные лагеры и стауты.

«Рыба на даче»

Страстный футбольный болельщик Арам Мнацаканов лично гарантирует: шатер на берегу реки Сестры для просмотра игр оборудован аудиосистемой и экранами так, что эффект присутствия на стадионе обеспечен. Бонусом — специальное меню с ферганским пловом и стритфудом с выдающегося гриля.

«Метрополь»

Болельщиков-туристов надо вести смотреть трансляции в легендарный ресторан в центре города: кроме того, что экранами здесь оборудованы все залы, а местная пивоварня варит отличное бельгийское пиво, гостей можно потрясти рассказом, как здесь столовался Распутин.

Beer Family Project

Пивной конгломерат, куда вошли бельгийские брассерии Kriek, чешские господы Karlovy Pivovary, рестопабы Jager, гастропаб «Иван да Марья» и флагманский ресторан Beer Family, основательно обучил персонал: фиш-энд-чипс или луковый суп там интуристам предложат на хорошем английском. Российского болельщика одарят призами — если он угадает счет игры. beerfamily.ru Архивы пресс-служб