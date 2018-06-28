Лучшие бары столицы, транслирующие ЧМ-2018 

Топ баров столицы, транслирующих матчи ЧМ-2018.
Чемпионат мира — отличный повод не только поболеть за любимую сборную, но и встретиться с друзьями в каком-нибудь ресторане или спортбаре. Публикуем для вас лучшие недорогие бары и пабы Москвы, где можно посмотреть прямые трансляции со звуком и собрать всех ваших друзей.
Bobby Dazzler
Небольшой, но уютный паб в центре, в распоряжении которого два больших и восемь маленьких экранов — трансляцию будет видно практически из любой точки паба. На сайте есть актуальное расписание трансляции всех матчей ЧМ-2018. Также в меню постоянно обновляются скидки и акции, например, к первой пинте пива вы получаете в подарок чесночные сухарики, а при заказе любого десерта — кофе или чай.
Адрес: Костянский пер., 7/13
Tap & Barrel Pub
Ирландский бар в центре, где в перерывах между трансляциями по выходным играют рок-н-ролл. Скидок в пабе нет, зато с 12 до 16 можно заказать бизнес-ланч в среднюю цену 350 рублей.
Адрес: Большая Дмитровка, 13
«Панаехали»
Ресторан, цель которого — объединение народов мира через кухню. Поэтому в меню есть и борщ, и басма с бараниной. Во время ЧМ-2018 транслируют все матчи, а для держателей паспорта болельщика предлагают специальные скидки и угощения, но действуют они только при наличной оплате.
Адрес: 2-й Смоленский пер., ¼,
Mr. Help & Friends
Бар на Белорусской, где готовят коктейли со всего мира. Скидок в меню немного, зато за каждый гол нашей сборной в баре обещают напиток каждому посетителю.
Адрес: 1-я Тверская-Ямская, 27, 2-й этаж
Beer Happens
Пивной бар с 30 сортами пива на розлив и 400 в бутылках со всего мира. В пабе можно купить пиво с собой — бутылка будет стоить дешевле на 100 рублей. Большие экраны по всему залу позволят наслаждаться матчем почти из любой точки паба.
Адрес: Сретенка, 24/2, стр. 1
The Tipsy Pub
Ирландский паб на Новослободской с соответствующей уютной атмосферой. Паб достаточно вместительный (около 170 человек), но лучше заранее забронировать стол, потому что во время матча найти свободное место будет проблематично.
Адрес: Сущевская, 9
«ФОНБЕТ»
Сеть спортивных баров (пока их два), где всё внимание уделяется именно футболу. Определённый плюс — круглосуточный режим работы.
Адреса: Ленинский проспект, 88, Декабристов, 8,
«Лига пап»
Спортивный бар на Чистых прудах с большими плазмами и внушительной по размерам барной картой и круглосуточным режимом работы.
Адрес: Большая Лубянка, 24
Scotland Yard
Истинно английский паб на Петровке с большим пивным разнообразием. Плазмы здесь в каждом углу, но так как паб пользуется большой популярностью, о бронировании столика перед матчем лучше позаботиться заранее.
Адрес: Петровка, 34, стр. 1
«Бауман»
Вместительный бар с авторской кухней и большим выборов напитков. Помимо трансляции матчей в баре часто проходят разные музыкальные программы.
Адрес: Фридриха Энгельса, 20, стр. 1