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Лучшие бары столицы, транслирующие ЧМ-2018
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Лучшие бары столицы, транслирующие ЧМ-2018 

Чемпионат.com 28 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Топ баров столицы, транслирующих матчи ЧМ-2018.
Чемпионат мира — отличный повод не только поболеть за любимую сборную, но и встретиться с друзьями в каком-нибудь ресторане или спортбаре. Публикуем для вас лучшие недорогие бары и пабы Москвы, где можно посмотреть прямые трансляции со звуком и собрать всех ваших друзей.

Bobby Dazzler

Небольшой, но уютный паб в центре, в распоряжении которого два больших и восемь маленьких экранов — трансляцию будет видно практически из любой точки паба. На сайте есть актуальное расписание трансляции всех матчей ЧМ-2018. Также в меню постоянно обновляются скидки и акции, например, к первой пинте пива вы получаете в подарок чесночные сухарики, а при заказе любого десерта — кофе или чай.
Адрес: Костянский пер., 7/13 

Tap & Barrel Pub 

Ирландский бар в центре, где в перерывах между трансляциями по выходным играют рок-н-ролл. Скидок в пабе нет, зато с 12 до 16 можно заказать бизнес-ланч в среднюю цену 350 рублей.
Адрес: Большая Дмитровка, 13 

«Панаехали»

Ресторан, цель которого — объединение народов мира через кухню. Поэтому в меню есть и борщ, и басма с бараниной. Во время ЧМ-2018 транслируют все матчи, а для держателей паспорта болельщика предлагают специальные скидки и угощения, но действуют они только при наличной оплате.
Адрес: 2-й Смоленский пер., ¼,

Mr. Help & Friends

Бар на Белорусской, где готовят коктейли со всего мира. Скидок в меню немного, зато за каждый гол нашей сборной в баре обещают напиток каждому посетителю.
Адрес: 1-я Тверская-Ямская, 27, 2-й этаж

Beer Happens

Пивной бар с 30 сортами пива на розлив и 400 в бутылках со всего мира. В пабе можно купить пиво с собой — бутылка будет стоить дешевле на 100 рублей. Большие экраны по всему залу позволят наслаждаться матчем почти из любой точки паба.
Адрес: Сретенка, 24/2, стр. 1 

The Tipsy Pub 

Ирландский паб на Новослободской с соответствующей уютной атмосферой. Паб достаточно вместительный (около 170 человек), но лучше заранее забронировать стол, потому что во время матча найти свободное место будет проблематично.
Адрес: Сущевская, 9 

«ФОНБЕТ»

Сеть спортивных баров (пока их два), где всё внимание уделяется именно футболу. Определённый плюс — круглосуточный режим работы.
Адреса: Ленинский проспект, 88, Декабристов, 8,

«Лига пап»

Спортивный бар на Чистых прудах с большими плазмами и внушительной по размерам барной картой и круглосуточным режимом работы.
Адрес: Большая Лубянка, 24 

Scotland Yard

Истинно английский паб на Петровке с большим пивным разнообразием. Плазмы здесь в каждом углу, но так как паб пользуется большой популярностью, о бронировании столика перед матчем лучше позаботиться заранее.
Адрес: Петровка, 34, стр. 1 

«Бауман»

Вместительный бар с авторской кухней и большим выборов напитков. Помимо трансляции матчей в баре часто проходят разные музыкальные программы.
Адрес: Фридриха Энгельса, 20, стр. 1
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