Лучшие бары столицы, транслирующие ЧМ-2018

Топ баров столицы, транслирующих матчи ЧМ-2018.

Чемпионат мира — отличный повод не только поболеть за любимую сборную, но и встретиться с друзьями в каком-нибудь ресторане или спортбаре. Публикуем для вас лучшие недорогие бары и пабы Москвы, где можно посмотреть прямые трансляции со звуком и собрать всех ваших друзей.

Bobby Dazzler

Небольшой, но уютный паб в центре, в распоряжении которого два больших и восемь маленьких экранов — трансляцию будет видно практически из любой точки паба. На сайте есть актуальное расписание трансляции всех матчей ЧМ-2018. Также в меню постоянно обновляются скидки и акции, например, к первой пинте пива вы получаете в подарок чесночные сухарики, а при заказе любого десерта — кофе или чай.

Адрес: Костянский пер., 7/13 Tap & Barrel Pub

Ирландский бар в центре, где в перерывах между трансляциями по выходным играют рок-н-ролл. Скидок в пабе нет, зато с 12 до 16 можно заказать бизнес-ланч в среднюю цену 350 рублей.

Адрес: Большая Дмитровка, 13 «Панаехали»

Ресторан, цель которого — объединение народов мира через кухню. Поэтому в меню есть и борщ, и басма с бараниной. Во время ЧМ-2018 транслируют все матчи, а для держателей паспорта болельщика предлагают специальные скидки и угощения, но действуют они только при наличной оплате.

Адрес: 2-й Смоленский пер., ¼,

Mr. Help & Friends

Бар на Белорусской, где готовят коктейли со всего мира. Скидок в меню немного, зато за каждый гол нашей сборной в баре обещают напиток каждому посетителю.

Адрес: 1-я Тверская-Ямская, 27, 2-й этаж

Beer Happens

Пивной бар с 30 сортами пива на розлив и 400 в бутылках со всего мира. В пабе можно купить пиво с собой — бутылка будет стоить дешевле на 100 рублей. Большие экраны по всему залу позволят наслаждаться матчем почти из любой точки паба.

Адрес: Сретенка, 24/2, стр. 1 The Tipsy Pub

Ирландский паб на Новослободской с соответствующей уютной атмосферой. Паб достаточно вместительный (около 170 человек), но лучше заранее забронировать стол, потому что во время матча найти свободное место будет проблематично.

Сеть спортивных баров (пока их два), где всё внимание уделяется именно футболу. Определённый плюс — круглосуточный режим работы.

Адреса: Ленинский проспект, 88, Декабристов, 8,

«Лига пап»

Спортивный бар на Чистых прудах с большими плазмами и внушительной по размерам барной картой и круглосуточным режимом работы.

Адрес: Большая Лубянка, 24 Scotland Yard

Истинно английский паб на Петровке с большим пивным разнообразием. Плазмы здесь в каждом углу, но так как паб пользуется большой популярностью, о бронировании столика перед матчем лучше позаботиться заранее.

Адрес: Петровка, 34, стр. 1 «Бауман»

Вместительный бар с авторской кухней и большим выборов напитков. Помимо трансляции матчей в баре часто проходят разные музыкальные программы.