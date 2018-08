Короли барной стойки

Барная революция, о необходимости которой в России так долго говорили любители качественного алкоголя, свершилась. Кто бы что ни говорил, но культура потребления алкоголя растет, в стране открыто множество неплохих заведений, где работают первоклассные бармены. «Лента.ру» разобралась, кто лучший бартендер нашей страны.

Сегодня хороший бар с талантливым бартендером, готовящим вкусные и оригинальные коктейли, можно найти по всей стране — от Калининграда до Владивостока и от Санкт-Петербурга до Сочи. Поэтому число участников престижнейшего конкурса Diageo Reserve World Class не должно удивлять: в этом году за звание лучшего бартендера России боролись 300 человек. Участников ждали три региональных и национальный общероссийский финал, до которого дошли 12 человек. Финальные соревнования прошли 4 и 5 июня в крупнейшей кулинарной студии Европы и Азии Culinaryon и баре NOOR.

В финале лучшего бартендера России 2018 года выбирало по-настоящему звездное жюри, в состав которого вошли: глобальный амбассадор программы Diageo Reserve World Class Спайк Марчант, коктейльеро программы Diageo Reserve World Class Лорен Моте, представитель знаменитой на весь мир дистиллерии Nolet и амбассадор водки Ketel One Деннис Тамсе, лучший бартендер мира 2010 года, а также экс-бартендер легендарного American Bar Savoy Эрик Лоринц, лучший бартендер мира 2012 года Тим Филипс и лучший бартендер России 2017 года Максим Гладышкевич.

В ходе испытаний нужно было продемонстрировать все свои профессиональные навыки: представить авторские подачи коктейлей, подобрать лучшие сочетания, а также удивить судей инновационным подходом к рецептуре. Претендентов на победу ждали шесть испытаний: Heat of the moment, Cocktails at Home, StayInOut, MixEco, Cocktails against the clock и Punch and Glass.

Diageo Reserve World Class

Приятно, что далеко не все финалисты представляли столицу. Так, победителем испытания Punch and Glass стал бартендер санкт-петербургского бара Imbibe Лионел Рабеаривелу, а лучшим в соревновании Cocktails at Home стал бартендер бара La Cucaracha из Хабаровска Александр Калачев . Но итоговая победа все равно досталась Москве: лучшим стал представитель бара Insider Андрей Пруцких.

«Победа — это 1 процент таланта и 99 процентов работы. Именно этой фразой можно описать мою победу. Было сложно. Действительно, суперсложно. Мне довелось соревноваться с лучшими бартендерами России, возможно, я был лучше подготовлен, а может, мне просто повезло. Важно одно: везет тому, кто везет. В это я верю, и, как показала практика, это работает»,

— рассказал о своей победе Андрей.

Впереди у россиянина борьба уже на мировой арене — в глобальном конкурсе Diageo Reserve World Class. Меньше чем за десять лет число стран-участниц этого соревнования утроилось: с 18 в 2009 году до 60 в 2017-м. Наверняка 2018 год побьет и прошлогодний рекорд.

Финал Diageo Reserve World Class каждый раз проходит в новом месте. Впервые мировые соревнования бартендеров прошли в 2009 году в Лондоне, затем последовали Афины (2010 год), Нью-Дели (2011 год), Рио-де-Жанейро (2012 год), круизный лайнер в Средиземном море (2013 год), Эдинбург и Лондон (2014 год), Йоханнесбург и Кейптаун, ЮАР (2015 год), Майами (2016 год) и Мехико (2017 год). Новый финал пройдет в Берлине в октябре этого года.

Помимо конкурса Diageo Reserve World Class в Москве недавно уже в третий раз прошел барный фестиваль BootCamp, в котором за звание лучшей барной команды сражались представители заведений со всей страны. Жюри фестиваля оценивало не только напитки и творческий подход к составлению коктейльной карты, но и управленческие качества. Победители были объявлены на Патриарших прудах 17 мая. Приз достался Михаилу Падисову и все тому же Андрею Пруцких за их работу в московском баре «Клава». Помимо признания в профессиональной тусовке молодым людям достался сертификат на продукт одной из коллабораций в рамках проекта Made For Bulleit: лонгборд Unlocals или домашний бар от «Столярка Дерево».

О высоком уровне развития барной культуры в России говорит и то, что за всю историю российского этапа конкурса Diageo Reserve World Class лишь одному человеку удалось победить дважды: в 2014-м и 2016 годах триумфатором конкурса стал бар-менеджер Funny Family Group Виталий Екименко. Так что, отправляясь в бар, поинтересуйтесь, кто работает в нем бартендером. Вполне возможно, что это настоящая звезда, фирменным коктейлям которого стоит уделить особое внимание.