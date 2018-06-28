В Подмосковье открылось рекордное число летних кафе

На территории Московской области открылось более пятисот летних кафе, передает НСН.

В региональном министре потребительского рынка и услуг подчеркнули, что это число является рекордным. Там уточнили, что общее количество посадочных мест в них составляет примерно тринадцать с половиной тысяч.

В региональном Минпотребрынка подчеркнули, что подавляющее большинство таких заведений — около 80% — работают как летние веранды. Оставшиеся представляют собой самостоятельные летние кафе. К слову, преимущественно они располагаются в Подольске, Ступино, Химках и Одинцовском районе.