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В Подмосковье открылось рекордное число летних кафе
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В Подмосковье открылось рекордное число летних кафе 

Газета.Ru 28 июня 2018
Фото: depositphotos.com
На территории Московской области открылось более пятисот летних кафе, передает НСН.
В региональном министре потребительского рынка и услуг подчеркнули, что это число является рекордным. Там уточнили, что общее количество посадочных мест в них составляет примерно тринадцать с половиной тысяч.
В региональном Минпотребрынка подчеркнули, что подавляющее большинство таких заведений — около 80% — работают как летние веранды. Оставшиеся представляют собой самостоятельные летние кафе. К слову, преимущественно они располагаются в Подольске, Ступино, Химках и Одинцовском районе.
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