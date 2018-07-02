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Акинфеев не чувствует себя героем матча с Испанией
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Акинфеев не чувствует себя героем матча с Испанией 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился эмоциями после победы над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.
"Я не чувствую себя героем, лучшие — команда, наши болельщики. Получился увлекательный футбол. Хотели больше атаковать, но с Испанией ни одна команда не может проводить в атаке больше 40–50% времени. Получилось то, что получилось", — цитирует Акинфеева газета «Известия».
Сборная России одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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