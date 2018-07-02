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Актер Белоголовцев рассказал, кто был лучшим игроком матча Россия — Испания на ЧМ-2018
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Актер Белоголовцев рассказал, кто был лучшим игроком матча Россия — Испания на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известный актер Сергей Белоголовцев в интервью "Газете.Ru" рассказал, кто был лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией.
"Из футболистов сборной России мне сегодня больше всех понравился Станислав Саламович Черчесов. Мы с приятелем перед матчем страшно ругали нашего тренера, потому что он выпустил на поле сразу пять защитников и двух опорных хавбеков. Кем было нападать — непонятно", — заявил Белоголовцев.
Также он отметил тренерский талант наставника российской сборной.
"Но я бы хотел сказать, что Черчесов построил офигенный «автобус». Этот «автобус» достоял и победил престарелых испанцев. Черчесов во всей красе проявил свой тренерский ум. Если говорить серьезно, то из игроков я бы, конечно же, выделил голкипера Игоря Акинфеева", — добавил актер.
Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Центробанк предсказал спасение Акинфеева в серии пенальти матча 1/8 финала ЧМ-2018.
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