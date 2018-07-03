Балерины прервали выступление ради просмотра матча Россия — Испания

В социальных сетях появилось видео того, как балерины в Большом театре наблюдали за матчем 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. Об этом сообщает «Советский спорт».

Российская команда обыграла испанцев в серии пенальти и вышла в четвертьфинала мирового первенства.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.