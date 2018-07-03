В социальных сетях появилось видео того, как балерины в Большом театре наблюдали за матчем 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. Об этом сообщает «Советский спорт».
Российская команда обыграла испанцев в серии пенальти и вышла в четвертьфинала мирового первенства.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее российская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями после победы национальной сборной по футболу в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.