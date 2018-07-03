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Балерины прервали выступление ради просмотра матча Россия — Испания
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Балерины прервали выступление ради просмотра матча Россия — Испания 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
В социальных сетях появилось видео того, как балерины в Большом театре наблюдали за матчем 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. Об этом сообщает «Советский спорт».
Российская команда обыграла испанцев в серии пенальти и вышла в четвертьфинала мирового первенства.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее российская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями после победы национальной сборной по футболу в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.
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