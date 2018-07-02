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Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией стал самым популярным на Украине
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Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией стал самым популярным на Украине 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании стал самым популярным на Украине, сообщает ТАСС.
"1 июля главным событием дня стала трансляция на телеканале «Интер» матча между сборными России и Испании. Этот поединок не только стал лучшим событием воскресенья, но и собрал самую высокую долю среди всех трансляций с начала чемпионата мира по футболу", — говорится в сообщении пресс-службы телеканала «Интер».
По информации источника, матч на Украине посмотрели 4,4 млн человек.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее российских фанатов в кокошниках пригласили на четвертьфинальный матч ЧМ-2018.
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