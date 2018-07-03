Матч Россия — Испания смотрели 24 млн российских телезрителей

Более 23 млн человек наблюдали за матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это 18,6% от всей телеаудитории во время трансляции встречи 1 июля.

Таким образом, данный показатель стал самым высоким со времен матча Россия — Япония на чемпионате мира — 2002.

На испанском телеканале Т5 трансляцию смотрели 13,17 млн человек, что составило 29,5% от максимальной аудитории.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании стал самым популярным на украинском телевидении