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Трансляция игры Россия — Испания стала одной из самых рейтинговых за 20 лет
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Трансляция игры Россия — Испания стала одной из самых рейтинговых за 20 лет 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
За встречей 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании следили 18,6% населения страны и 58% из тех, кто в этот момент вообще смотрел телевизор. Напомним, что матч был показан 1 июля по телеканалу «Россия 1» в 17:00 по московскому времени.
По информации РБК, трансляция игры между российскими и испанскими футболистами оказалась на третьем месте в списке самых рейтинговых спортивных событий за 20 лет.
Первое место занимает просмотр матча чемпионата мира 2002 года между сборными России и Японии (рейтинг 25,1%, доля 70,5%). Следом идет полуфинал чемпионата Европы-2008 между россиянами и испанцами (рейтинг 21%, доля 73,1%).
Также выяснилось, что игру 1/8 финала домашнего чемпионата мира 82% зрителей смотрели по телевизору, остальные наблюдали за матчем на компьютерах и смартфонах.
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