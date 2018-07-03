Трансляция матча Испания — Россия стала лидером телеэфира на Украине

Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании стал самым популярным на украинском телевидении, сообщает ТАСС

"1 июля главным событием дня стала трансляция на телеканале «Интер» матча между сборными России и Испании. Этот поединок не только стал лучшим событием воскресенья, но и собрал самую высокую долю среди всех трансляций с начала чемпионата мира по футболу", — говорится в сообщении пресс-службы телеканала «Интер».

По информации источника, матч на Украине посмотрели 4,4 млн человек.

Подопечные Станислава Черчесова одержали победу над экс-чемпионами мира в серии пенальти и вышли в четвертьфинал домашнего мундиаля. За выход в полуфинал россияне поборются с командой Хорватии. Матч состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».

Ранее российских фанатов в кокошниках пригласили на четвертьфинальный матч ЧМ-2018.