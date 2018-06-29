Неизвестные гастробары Москвы

Когда заходит речь о гастробарах, на ум неминуемо приходят уже раскрученные марки, такие как «Южане» или «Простые вещи». Но уверяем вас: в центре столицы можно найти не такие популярные места, где создатели стараются удивить гостей интерьерами, а шеф-повара растопить сердца гурманов.

Gibling

Московская публика избалована хорошими ресторанами, поэтому сделать что-то новое практически нереально. В попытке удивить посетителей и заставить заглянуть еще раз создатели гастробара Gibling помимо меню озаботились уникальными элементами декора. Большая их часть была распечатана на промышленных 3d-принтерах, выполненных по эскизам создателей.

Многие гости приходят сюда в первый раз как раз посмотреть на дизайн заведения, а потом их подкупает вкусная еда. Здесь представлена европейская кухня с авторскими блюдами из мяса — никаких обычных стандартов в приготовлении мяса нет и в помине, но при этом мясо просто тает во рту. А в напитках, освежающих лимонадах и десертах вкус шоколада, сочного ананаса и мороженого дарят взрыв вкуса.

1-й Тверской-Ямской пер., 14 «Антон Палыч»

На Цветном бульваре в особняке начала XX века распахнул свои двери гастробар «Антон Палыч». Необычное название — это отсылка к классику мировой литературы, который в своё время жил и творил буквально в 100 метрах от бара.

Владельцам «Антон Палыча», семейной паре Дмитрию и Людмиле, пришлась по душе история «self-made» драматурга, который не только создал новые течения в литературе и театре, но и жил насыщенной жизнью. Дизайн интерьера выполнен в стиле лофт: стены из красного кирпича, брутальный потолок, мебель в тёмных тонах и окна от пола, которые в дневное время заливают всё пространство первого этажа солнечным светом. На первом этаже царит спокойная, располагающая к неспешным разговорам атмосфера. Второй этаж создан для шумных вечеринок и зажигательных концертов.

«Антон Палыч»

За создание оригинального стиля и блюд европейской кухни c особым акцентом на Италию и Средиземноморье отвечает шеф-повар Ефим Мишакин («Массимилиано»). При этом цены на блюда невысокие, а порции большие. Борщ с уткой и брюссельской капустой органично соседствует здесь с карпаччо, бургерами и филе дорадо. Есть здесь и сезонное меню. Например, сейчас гости могут заказать яркие летние блюда и напитки. Примечательно, что в гастробаре есть свой пивной сомелье, который при желании гостей поможет подобрать крафтовое пиво к любому блюду.

Цветной бульвар, 26, стр. 1 Wine religion

Прелесть этого места заключается в концепции «почти как дома». Сюда можно зайти в домашней одежде, пообщаться с посетителями, познакомиться с соседями. Здесь все лаконично, удобно и по-соседски, при этом удовлетворяет вкусы гурманов, стремящихся к гастрономическим и винным открытиям. Место выполнено в аутентичном европейском интерьере. В меню ресторана более 400 винных позиций с уникальным ценообразованием для самого дорогого города Восточной Европы. К ним разработана широкая линейка закусок. Еда в Wine religion вкусна и понятна и сочетает красочность азиатской кухни и сдержанность европейской.

Мичуринский проспект, 16