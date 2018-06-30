В ресторанах на время закроют летние веранды

Из-за грозы и непогоды в субботу, 30 июня, московским кафе и ресторанам было рекомендовано приостановить работу летних веранд.

«Вниманию руководителей предприятий общественного питания! От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи предупреждением Гидрометцентра России о том, что в столице 30 июня ожидается сильный ветер, дождь, а в некоторых районах возможна гроза, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд»,

— говорится в послании.

Помимо этого, в точках питания закроют зонты, укрепят навесы и козырьки.

В столице в субботу ожидается гроза с сильными порывами ветра — до 20 метров в секунду.

Как только прогноз погоды сменится на более благоприятный, работники ресторанов снова смогут принимать гостей на летних верандах.