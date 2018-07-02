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Московские шеф-повара приготовят блюда из отходов
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Московские шеф-повара приготовят блюда из отходов 

Kitchenmag 2 июля 2018
Фото: depositphotos
На Даниловском рынке 21 и 22 июля пройдет "Смена Food Waste" — серия мероприятий, объединенных темой разумного использования продуктовых отходов, сообщают наши коллеги из The Village.
В течение двух дней здесь запланированы лекции, круглые столы и мастер-классы. Приглашенные эксперты расскажут, как правильно планировать покупки и хранить продукты, как использовать продукты в других целях (например, для бьюти-процедур). Также гости обсудят осознанное потребление и узнают, как помочь излишками своих продуктов тем, кто в них нуждается.
Двухдневное мероприятие закончится акцией с участием московских шеф-поваров: Антон Ковальков ("Белуга"), Дмитрий Зотов (Buro Tsum), Марк Стаценко (Yura), Георгий Троян ("Северяне"), Тимур Абузяров (Beer Happens), Катя Плотникова (Moments) и Антон Абрезов (экс-шеф Gräs) будут готовить стритфуд из food waste. Попробовать блюда можно будет за условную плату, а вырученные средства пойдут в фонд продовольствия "Русь".
Чуть раньше, 18 июля, на Даниловском пройдет public talk, посвященный проблеме продуктовых остатков. В числе спикеров — представители ретейла, промышленного комплекса, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
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