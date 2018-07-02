Новый ресторан Уильяма Ламберти Go East

По небезызвестному адресу Большая Грузинская, 69, открылся новый ресторан Уильяма Ламберти Go East, пишут наши коллеги из The Village. Шеф-поваром туда позвали Михаила Геращенко, ранее запускавшего кухни в Uilliam’s и "Угольке".

В меню сочетание паназиатской и итальянской кухни, позиций очень много, и определиться сразу вряд ли получится: тут и ракушки вонголе, и сашими, и тартары, лапша, салаты, суши, роллы и даже димсамы. Также в Go East предлагают внушительный выбор вина, крепких алкогольных напитков, пива и коктейлей.

Средний чек: 2 000 рублей Адрес: ул. Большая Грузинская, 69