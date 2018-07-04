Куда сходить: восемь новых заведений в Москве

Московские рестораторы и шеф-повара не перестают удивлять жителей и гостей столицы. Они открывают двери новых заведений, которые приятно удивляют уютным интерьером, виртуозной кухней и радушным гостеприимством. Каждое заведение уникально: необычные позиции в меню, фишки в интерьере и богатая винная карта.

KitchenMag подготовил традиционную подборку заведений, которые открылись в Москве за последний месяц. Планируйте выходные заранее!

Twins Wine Space

Братья Березуцкие открыли винный ресторан Twins Wine Space. Винную карту составляли тщательно и скрупулезно: в ней насчитывается более 600 позиций. Вино подают как в бутылках, так и разливают по бокалам. Не растеряться в винной карте помогут айпэды, которые помогут сравнить разные позиции. К благородному напитку можно подобрать изысканную гастрономическую пару из меню: легкие закуски или горячие блюда. В меню вы найдете морских ежей, крабов, равиоли со страчателлой, цыпленка на вертеле.

Адрес: ул. Никольская, 12

Средний счет: 2000 рублей

Cacciatore

Роскошно и дорого — так можно описать новый ресторан Андрея Зайцева Cacciatore на "Красном Октябре" . Акцент сделали на дичи: здесь готовят блюда из оленины, лося, утки, фазана. Интерьер соответствующий: выполнен в духе охотничьей усадьбы. Изюминка ресторана — возможность придти со своей добычей, которую виртуозно приготовит на обед или на ужин шеф-повар Виталий Тихонов . Обратите внимание: для этого необходимо наличие соответствующих документов.

Адрес: Берсеневская наб., 16, стр. 9

Средний счет: 4000 рублей

Black Swan Pub

Если вы цените пабы, в которых не просто наливают пиво, то обязательно посетить Black Swan Pub. Здесь царит чарующая атмосфера: к этому располагают не только меню и харизматичный персонал, но и интерьер. Живая изгородь, ориентальные люстры, чучело павлина, сотни старинных книг, арочные своды и витражи — роскошь кроется в деталях. В меню вы найдете пиво и закуски.

Адрес: ул. Солянка, 1/2

Средний счет: 1500 рублей

Officina

Итальянский ресторан Officina — совместный проект шеф-повара Мирко Дзаго, бывшего управляющего рестораном La Scarpetta Пьеранджело Карбонары и владельца сыроварни Кирилла Шуршукова. Атмосфера подкупает: интерьер радует глаз, а основу меню составляет домашняя итальянская еда. Меню понятно и выполнено в лучших итальянских традициях: здесь и сыры, и салаты, и вино, и фирменные десерты.

Адрес: ул. Забелина, 1

Средний счет: 1500 рублей

Оливковый пляж by Рыбторг

Рыбный день — это не только четверг. В Москве каждый день может быть рыбным, особенно после открытия ресторана-веранды "Рыбторг" прямо на набережной Москвы-реки. К блюдам из рыбы и морепродуктов создатели подобрали идеальную винную карту, легкую и непринужденную. Свежую рыбу лично отбирает шеф-повар заведения Максим Ползиков . Осетр, морской черт, черноморская камбала и сочная барабулька — ассортимент впечатляет.

Адрес: ЦПКиО имени Горького, Пушкинская набережная

Средний счет: 1500 рублей

Arbat Beer & Grill

Спортивная эйфория затронула и рестораторов. Теперь наслаждаться трансляциями главных спортивных событий можно еще в одном заведении, которое находится в центре города — Arbat Beer & Grill. Идеальную картину дополнят мясные и рыбные блюда, приготовленные на гриле, а также десятки позиций разливного и бутылочного пива.

Адрес: ул. Новый Арбат, 21

Средний счет: 1500 рублей

Pivo Point

Pivo Point — пивная, в которой вы найдете крафтовое пиво со всего мира и классные закуски к нему. К слову, последние собраны в три разные группы: колбаски чоризо, килька с чесночным соусом, митболы из говядины с сыром чеддер — вариантов множество. Заказать можно не только закуски, но и полноценные блюда: креветки на гриле или бургеры. Пивная идеально подходит для просмотра спортивных трансляций в компании друзей.

Адрес: ул. Академика Пилюгина, 3

Средний счет: 1000 рублей

Go East

Уильям Ламберти продолжает гастрономическую экспансию столицы. Он открыл новый ресторан Go East, в котором сделал акцент на паназиатскую и итальянскую кухню. За кухню отвечает Андрей Геращенко . Меню обширно и разнообразно. Оно гармонично сочетает привычные салаты, лапшу и суши с тартаром, дим-самом, и ракушками вонголе. Барная карта здесь также внушительна: в ней вы найдете разнообразные вина, коктейли, крепкие алкогольные коктейли и пиво.

Адрес: ул. Большая Грузинская, 69

Средний счет: 2000 рублей