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В ресторане Шанхая технологии заменили официантов
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В ресторане Шанхая технологии заменили официантов 

Hi-News.ru 3 июля 2018
Фото: Hi-News.ru
Ресторан компании Alibaba в Шанхае можно назвать одним из самых технологичных ресторанов мира. Роботы не готовят там ничего, как в некоторых кофейнях. Они выполняют только ту работу, с которой человек не может справиться лучше. Это место действительно уникально, и оно дает совершенно новые впечатления от посещения ресторана.
Ресторан свежих морепродуктов Robot.He находится в торговом центре Alibaba под названием Hema. На входе вас поприветствует администратор, который проводит к большому сенсорному экрану для выбора свободного столика. Можно выбрать необходимое количество мест за столом и удачное расположение.
После выбора столика необходимо отсканировать QR-код в приложении для смартфона. Так служащие ресторана поймут, за каким столиком вы будете принимать пищу.
Теперь самое время пойти в супермаркет и выбрать морепродукты. Все, что вам понравиться вы отдадите на кассе сотруднику, который переместит их в конвейер. На данном этапе снова сканируется ваш QR-код. Это позволяет персоналу понять, что вы будете есть, а вам позволит получить уведомление о готовности ваших блюд.
Внутри конвейера роботизированная рука берет ваши покупки и помещает в холодильник. Там они ждут очереди на приготовление. Вы можете направляться к своему столику. В ожидании можете заказать что-нибудь еще с помощью своего QR-кода. Все меню есть в приложении.
Как только ваш заказ будет приготовлен, повара установят его на ленту, которая доставит блюдо прямо к вашему столику. Блюда доставляются в специальных контейнерах. Как только контейнер доберется до места назначения, он откроется, и вы сможете забрать свой заказ.
Таким образом, вы не лишены общения с работниками заведения, но Alibaba полностью избавилась от официантов в этом ресторане. Никто не забудет и не перепутает ваш заказ. Ждать, пока официант дойдет до вашего столика тоже не придется. Все, что связано с оформлением заказа и его доставкой полностью автоматизировано. При этом, люди остаются и делают то, что у них получается лучше всего. Они общаются и готовят.
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