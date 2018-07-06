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Сервис «Яндекс. Еда» появился в Сочи и Краснодаре
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Сервис «Яндекс. Еда» появился в Сочи и Краснодаре 

RB.ru 2 часа назад
Сделать заказ можно на сайте или в мобильном приложении для iOS и Android.
В Краснодаре к «Яндекс. Еде» подключено около 50 пиццерий и ресторанов восточной и европейской кухни. С помощью сервиса около 30 заведений принимают заказы в Сочи.
В июне сервис запустил работу в Санкт-Петербурге. В компании планируют до конца 2018 года начать работать еще в нескольких российских городах-миллионниках, а в будущем выйти за пределы страны.
«Яндекс. Еда» создан на базе сервиса Foodfox, который был куплен «Яндекс. Такси» в 2017 году.
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