Повар кормит людей пеплом и плесенью

Песочный замок. По слоем "песка" из кукурузной муки скрывается панна котта из кокосового молока с начинкой из манго.

10/10 Песочный замок. По слоем "песка" из кукурузной муки скрывается панна котта из кокосового молока с начинкой из манго.

Этот горшок можно смело пробовать на вкус: он сделан из шоколада, а в "роли" овоща — бисквит из свеклы и шоколада.

8/10 Этот горшок можно смело пробовать на вкус: он сделан из шоколада, а в "роли" овоща — бисквит из свеклы и шоколада.

Червивое яблоко. Этот "фрукт" можно смело есть, не опасаясь за свое здоровье. Внутри — начинка из яблочного повидла, а червячки сделаны из шоколада.

7/10 Червивое яблоко. Этот "фрукт" можно смело есть, не опасаясь за свое здоровье. Внутри — начинка из яблочного повидла, а червячки сделаны из шоколада.

Губка для посуды. "Бытовой предмет" состоит из бисквита, приготовленного на оливковом масле с начинкой из яблочного пюре, мятной крошкой и сладкой молочной пенкой.

6/10 Губка для посуды. "Бытовой предмет" состоит из бисквита, приготовленного на оливковом масле с начинкой из яблочного пюре, мятной крошкой и сладкой молочной пенкой.

Пепельница с окурками. Не бойтесь попробовать: за непривлекательной "внешностью" прячутся ванильная панна котта и шоколад, а "пепел" — пудра из меренги.

3/10 Пепельница с окурками. Не бойтесь попробовать: за непривлекательной "внешностью" прячутся ванильная панна котта и шоколад, а "пепел" — пудра из меренги.

Тост с яйцом. На самом деле — лимонный бисквит со сливками и лимонным джемом в виде желтка.

2/10 Тост с яйцом. На самом деле — лимонный бисквит со сливками и лимонным джемом в виде желтка.

Британский шеф-повар Бен Черчилль называет себя поваром-иллюзионистом и создает удивительные десерты, вид которых совсем не напоминает сладкое блюдо.

Внешне творения «фокусника еды» выглядят как обычные повседневные предметы.

Возможно, при первом взгляде на них совсем и не захочется попробовать кусочек. Но это будет ошибкой. Ведь под иногда совсем не привлекательной оболочкой кроется восхитительный вкус.

Бен занимается необычной кулинарией всего два года и утверждает, что до этого никогда не пробовал готовить кондитерские изделия, хотя и работает шеф-поваром уже более десяти лет. Но судя по отзывам гостей ресторана, в котором он предлагает свои оригинальные десерты, профессию кондитера он за это короткое время успел освоить более чем хорошо.

На вопрос, почему он начал создавать такие странные на вид десерты, Бен отвечает, что ему просто стало скучно готовить вкусные, но однотипные блюда. Ведь повара, как правило, стремятся к тому, чтобы их творения выглядели аппетитно. Бен же решил пойти от противного и своими десертами удивлять людей.

Надо сказать, что его задумка удалась. Отважные любители сладкого в полной мере оценили оригинальные десерты британского кондитера.

Ну, действительно, разве не интересно попробовать «на вкус» губку для мытья посуды или пепельницу, полную окурков, отрезать кусочек от тоста с яйцом и с удивлением обнаружить, что попробовал лимонный пирог с джемом…

Бен своей работой еще раз напоминает, что порой не стоит судить о чем-то (или о ком-то) лишь по внешнему виду, гораздо важнее то, что скрывается под внешней оболочкой.

Бен рассказывает, что, придумывая свои необычные десерты, он сначала видит конечный результат, а уже потом начинает придумывать, как будет осуществлять идею. Этот процесс занимает довольно много времени: иногда до шести месяцев.

Самые удивительные десерты повара-иллюзиониста — в фотогалерее.