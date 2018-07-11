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Повар кормит людей пеплом и плесенью
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Повар кормит людей пеплом и плесенью 

Рамблер 11 июля 2018
Гостям ресторана нравятся необычные блюда, которые им подают.
1/10  Железный трон. Основа - шоколад с центром из клубничного пюре, которое похоже на кровь, когда десерт разрезают. Символ, наверно, понятен.
Фото:
2/10  Тост с яйцом. На самом деле — лимонный бисквит со сливками и лимонным джемом в виде желтка.
Фото:
3/10  Пепельница с окурками. Не бойтесь попробовать: за непривлекательной "внешностью" прячутся ванильная панна котта и шоколад, а "пепел" — пудра из меренги.
Фото:
4/10  "Окаменелость" — это брауни с нежным муссом, корицей и мятой.
Фото:
5/10  Хотите съесть сердце? Вам понравится! Доверьтесь вкусу: печенье, покрытое розовым кондитерским гелем, клубника и кокос — беспроигрышное сочетание.
Фото:
6/10  Губка для посуды. "Бытовой предмет" состоит из бисквита, приготовленного на оливковом масле с начинкой из яблочного пюре, мятной крошкой и сладкой молочной пенкой.
Фото:
7/10  Червивое яблоко. Этот "фрукт" можно смело есть, не опасаясь за свое здоровье. Внутри — начинка из яблочного повидла, а червячки сделаны из шоколада.
Фото:
8/10  Этот горшок можно смело пробовать на вкус: он сделан из шоколада, а в "роли" овоща — бисквит из свеклы и шоколада.
Фото:
9/10  Подгнивший мандарин. Неаппетитный внешне десерт состоит из нежнейшего мандаринового парфе, "роль" плесени играет пудра из меренги.
Фото:
10/10  Песочный замок. По слоем "песка" из кукурузной муки скрывается панна котта из кокосового молока с начинкой из манго.
Фото:
Британский шеф-повар Бен Черчилль называет себя поваром-иллюзионистом и создает удивительные десерты, вид которых совсем не напоминает сладкое блюдо.
Внешне творения «фокусника еды» выглядят как обычные повседневные предметы.
Возможно, при первом взгляде на них совсем и не захочется попробовать кусочек. Но это будет ошибкой. Ведь под иногда совсем не привлекательной оболочкой кроется восхитительный вкус.
Бен занимается необычной кулинарией всего два года и утверждает, что до этого никогда не пробовал готовить кондитерские изделия, хотя и работает шеф-поваром уже более десяти лет. Но судя по отзывам гостей ресторана, в котором он предлагает свои оригинальные десерты, профессию кондитера он за это короткое время успел освоить более чем хорошо.
На вопрос, почему он начал создавать такие странные на вид десерты, Бен отвечает, что ему просто стало скучно готовить вкусные, но однотипные блюда. Ведь повара, как правило, стремятся к тому, чтобы их творения выглядели аппетитно. Бен же решил пойти от противного и своими десертами удивлять людей.
Надо сказать, что его задумка удалась. Отважные любители сладкого в полной мере оценили оригинальные десерты британского кондитера.
Ну, действительно, разве не интересно попробовать «на вкус» губку для мытья посуды или пепельницу, полную окурков, отрезать кусочек от тоста с яйцом и с удивлением обнаружить, что попробовал лимонный пирог с джемом…
Бен своей работой еще раз напоминает, что порой не стоит судить о чем-то (или о ком-то) лишь по внешнему виду, гораздо важнее то, что скрывается под внешней оболочкой.
Бен рассказывает, что, придумывая свои необычные десерты, он сначала видит конечный результат, а уже потом начинает придумывать, как будет осуществлять идею. Этот процесс занимает довольно много времени: иногда до шести месяцев.
Самые удивительные десерты повара-иллюзиониста — в фотогалерее.
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