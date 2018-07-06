Определен победитель российского финала Beluga Signature 2018

В Москве в бар — пространстве Community состоялся российский финал международной барменской программы Beluga Signature 2018. Из 10 российских финалистов был выбран тот, кто будет представлять Россию на глобальном финале 10 сентября в Сочи. Победителем стал Павел Данильчук — бартендер ресторана «Блок» в Санкт-Петербурге.

Креативное задание на локальный финал участники получили сразу после окончания апрельской барменской школы Beluga Signature. Используя знания, полученные в рамках мастер-классов, бартендеры должны были создать свой оригинальный вариант коктейля под названием BELUGA CONNOISSEUR’S CHOICE (дословно: ВЫБОР ЗНАТОКА), вдохновленного организаторами.

Команда бренда провела предварительный отбор и определила 10 финалистов, среди которых бармены из лучших заведений страны. Все они представили на суд жюри свои варианты коктейля «Выбор знатока», а также «секретное задание» — домашний бутилированный коктейль, главным ингредиентом которого, конечно, должна была стать водка.

Участники были настолько сильными, что жюри было сложно сделать свой выбор, но победило самое гармоничное выступление, сочетающее в себе идеальный рецепт и уверенную презентацию.

Павел Данильчук, отвечающий за бар в петербургском ресторане «Блок», смог удивить минимализмом и гармонией подобранного сочетания водки с хересом и настойкой из кедрового ореха и тимьяна. По признанию самого автора, он долго экспериментировал, задавшись целью найти идеальный напиток в пару к мягкому козьему сыру.

Оценивали креативный размах финалистов и мастерство подачи и презентации эксперты барной индустрии из России и Великобритании

Enrico Gonzago — финалист программы Beluga Signature 2017 от Великобритании, бармен легендарного бара Dandelyan, лучшего бара мира по версии ТОТС 2017, второго по версии 50 World’s Best Bars.

Арина Никольская — руководитель международной выставки барной индустрии Moscow Bar Show.

Станислав Киреев — шеф-бармен сети Perelman People, в прошлом работал в ресторане White Rabbit и баре "Менделеев", а также возглавлял собственный бар The Box. Станислав известен своим креативным подходом к подаче коктейлей, ведь перформанс для клиента не менее важен, чем вкус.

«Барменские конкурсы в России выходят на новый уровень, и Beluga Signature — яркий пример. Международный статус налагает новые высокие требования на участников. Наши ребята давно научились делать напитки европейского уровня. Но есть еще одно важное условие, которое строго оценивается судьями, — презентация своего коктейля, умение рассказать историю, вовлечь зрителя. И что еще более важно, сделать это нужно на английском языке, легко и непринужденно, ведь уже на следующем этапе победителю из России будут противостоять очень серьезные и подготовленные соперники со всего мира», — Арина Никольская прокомментировала новые вызовы конкурсной программы Beluga Signature.

«Победитель российского финала выиграл, потому что он сумел показать концепцию «Выбор знатока» с необычной стороны. Павел рассказал о роскоши как о свободе, об отдыхе и путешествиях. Своей историей и барменским искусством он приковал мое и всеобщее внимание к его произведению. Павел сумел создать особенную эмоцию, как никто больше, хотя были очень достойные кандидаты, которые шли по баллам бок о бок.

Я желаю Павлу всего наилучшего на международном финале в Сочи», — поделился своим видением победного выступления Enrico Gonzago.