5 ресторанов, куда нужно заглянуть этим летом

Лето — это маленькая жизнь. Именно в этот период весь город расцветает, в бутиках появляются летние коллекции, а в ресторанах — летнее меню. Упускать возможность попробовать сезонные блюда из свежих фруктов и овощей — преступление, потому мы собрали подборку ресторанов, в которых безошибочно получится насладиться всеми вкусами самого жаркого сезона в году.

Тинатин

Ресторан «Тинатин» — это маленькая Грузия в большой Москве. Все блюда в меню — богатства грузинской кухни, которыми с нами щедро делятся в этом месте. Каждые 3 месяца меню в ресторане обновляется, и этим летом там представлены: салат из сладких помидоров со страчателлой, свекольный пирог Цахараджин, запеканка из стручковой фасоли, маринованная утиная грудка с овощами на гриле, холодный суп из мацони с яйцом и зеленью и панакота с клубникой. В общем, обходить стороной этот ресторан точно не стоит, при возможности скорее надо перепробовать всё летнее меню.

Stage

С первого дня лета в ресторанах Stage меню заполнилось огромным количеством морепродуктов, зелени, овощей и фруктов. В Stage в этом сезоне решили совместить несовместимое и провести эксперименты: гостям предлагают севиче из дорадо с манговым соусом и салат с камчатским крабом, сливочным сыром, авокадо, семгой и соусом манго-маракуйя. Помимо этих блюд, так же есть возможность насладиться стейком из сёмги с овощами на гриле, салатом с креветками и чипсами из свежих помидоров и нежным паштетом из норвежской сельди с бородинскими тостами.

У Dяdи Макса

Этот ресторан — отличный вариант для семейного отдыха. Упускать возможность порадовать своих гостей сезонным меню они не стали и решили предложить огромный выбор холодных супов. Один из них — национальная окрошка, которой так любят утолять аппетит в самый пик лета. Помимо окрошки есть ботвинник, в состав которого входит свежее яблоко и сельдерей. Если же вы не фанат супов, в меню для вас есть различные закуски и горячие блюда: салат из сладких томатов, авокадо и яйца пашот, куриная грудка под соусом карри с булгуром или нерка в сочетании с горохом, картофелем и томатной пенкой.

Рюмка водки

Лето пришло и в ресторан Григория Лепса — выбор сезонных блюд впечатляющий, глаза разбегаются, разум просит не заказывать всё, а душа требует перепробовать все позиции в меню. На закуску можно взять хумус, шампиньоны под сырной корочкой или запеченный сулугуни с томатами. Если хотите салат, определиться будет сложно — их много и все они очень вкусные. Ну а если вы решили плотно пообедать или поужинать, утолить голод помогут: бифштекс по-чкмерски, блинчики с говяжьей грудинкой, чебуреки с сыром и зеленью или лепешки с разными вкусами.

Saxon + Parol

Гастрономический рай в самом центре патриарших прудов в сезонное меню включил 20 новых блюд и 11 коктейлей. В летнем меню: говяжьи ребрышки на гриле с обжаренным виноградом и коул слоу, морковно-имбирный суп с чили-маршмеллоу, артишок на гриле с черри помидорами конфи, соусом сальса верде и капотаной с оливками. Так же есть блюда и для тех, кто на диете: авокадо на гриле с муссом из томленной черной фасоли, зеленым горошком и сыром чанах, салат из свежего лосося с маринованными в свекле ростками сои, огурцами и чипсами из сельдерея и холодный томатный суп.