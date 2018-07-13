В Самаре состоится фестиваль «Дерево»

Как сообщают в администрации города, на фестивале пройдут мастер-классы для детей, взрослых и людей с ограниченными возможностями по работе с деревом и другими экологическими материалами. Всех желающих научат делать деревянные игрушки, выжигать по дереву и раскроют секреты резьбы наличников.

На детской площадке опытные мастера научат ребят основам плотницкого и столярного дела, вместе гостями фестиваля изготовят деревянные игрушки, раскрасят значки.

На взрослой площадке гостям фестиваля предложат сделать кормушки для белок, которые потом можно будет повесить на деревья, изготовить своими руками скворечники и кухонную утварь. Также на площадке разместится тактильный сад для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фестиваль даст старт новому проекту по развитию дворовых территорий «Твой конструктор двора». Он нацелен на развитие городской среды и поддержку активных жителей города.

По инициативе Дмитрия Азарова в 2012–2015 годах в Самаре была реализована городская программа «Двор, в котором мы живем». Опыт Самары по поддержке гражданских инициатив по созданию комфортной городской среды позже был использован при подготовке президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».

Новый самарский проект «Твой конструктор двора» предлагает жителям 355 микрорайонов города на конкурсной основе побороться за бюджетное финансирование. В ходе проведения «отрытых мастерских» жители смогут взять уроки плотницкого дела и попробовать свои силы в изготовлении современных дворовых конструкций. Все архитектурные формы, которые будут изготовлены в процессе проведения мероприятий, останутся в пользование жителям.

На районных фестивалях представят каталог МАФов, из которых, как из конструктора, сами жители смогут «собрать» проект своего двора. Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тыс. руб. на благоустройство.