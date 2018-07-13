В американском McDonald’s предположительно отравились около 100 человек

Салатами из сети ресторанов McDonald's в американском штате Иллинойс, предположительно, отравились около 100 человек, сообщает местный департамент здравоохранения.

С середины мая в штате было зафиксировано около 90 случаев заболевания циклоспорозом, возбудителем которого является микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis, передает РИА «Новости»

Как следует из заявления департамента здравоохранения, предварительное расследование показало связь инфекции с потреблением салатов в ресторанах McDonald's. В настоящее время руководство McDonald's сотрудничает с санитарными службами штата, а подозрительные салаты уже изымаются из меню ресторанов.