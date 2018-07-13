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В американском McDonald’s предположительно отравились около 100 человек
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В американском McDonald’s предположительно отравились около 100 человек 

Деловая газета «Взгляд» 13 июля 2018
Салатами из сети ресторанов McDonald's в американском штате Иллинойс, предположительно, отравились около 100 человек, сообщает местный департамент здравоохранения.
С середины мая в штате было зафиксировано около 90 случаев заболевания циклоспорозом, возбудителем которого является микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis, передает РИА «Новости».
Как следует из заявления департамента здравоохранения, предварительное расследование показало связь инфекции с потреблением салатов в ресторанах McDonald's. В настоящее время руководство McDonald's сотрудничает с санитарными службами штата, а подозрительные салаты уже изымаются из меню ресторанов.
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