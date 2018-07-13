Москвичей накормят: «Вилка-Ложка» откроется в столице

Новосибирская сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вилка-Ложка» выходит на столичный рынок. Первая точка должна открыться в Москве в середине августа в районе метро «Менделеевская». В перспективе же новосибирская компания планирует открыть порядка 100 заведений.

О том, что «Вилка-Ложка» открывает первую столовую в Москве, корреспонденту НГС рассказал руководитель компании «Фуд-Мастер» (ей принадлежат права на это бренд) Илья Серов

По его словам, первая столичная «Вилка-Ложка» появится на улице Сущёвской неподалёку от станции метро «Менделеевская» в помещении площадью 280 кв. м, которое ранее занимал бар «Изя Гриль».

Столичная «Вилка-Ложка» будет в целом повторять новосибирские заведения, однако, там появятся «некоторые инновации». Так, выбрать и оплатить блюда можно будет самостоятельно с помощью терминалов — так же, например, сегодня можно оплатить заказы в новосибирских «Макдоналдсе» и «Бургер Кинге».

«Цены в московской столовой будут всего на четверть выше новосибирских», — говорит Илья Серов, отмечая, что арендная плата у выбранной площадки выше средних новосибирских ставок «примерно в три раза». На 60% больше придется платить и сотрудникам московских заведений.

Тем не менее, руководитель «Фуд-Мастера» надеется, что заведение будет прибыльным из-за более интенсивного потока посетителей и более высокого оборота.

Столичную точку открывает партнёр-франчайзи, которого в «Фуд-Мастере» пока не раскрывают. Однако Илья Серов отметил, что его компания тоже активно участвует в реализации этого проекта и рассматривает первое заведение «как шоу-рум», с помощью которого компании легче будет искать новых франчайзи.

Всего в Москве и Московской области могут успешно работать не меньше 100 «Вилок-Ложек», считает Илья Серов.

Сейчас в сети 44 заведения (одно из последних открыто в Самаре). 14 ресторанов быстрого обслуживания работают в Новосибирске и Бердске.

Для «Вилки-Ложки» это будет уже вторая попытка выйти на столичный рынок. Первое заведение сети появилось на Арбате ещё в 2006 году. Заведение пользовалось успехом, но уже через год проект был свёрнут из-за высоких издержек, прежде всего, на арендную плату.

В 2006 году «Вилка-Ложка» была первой новосибирской ресторанной компанией, которая отправилась завоёвывать Москву. Сейчас в столице уже работает целый ряд новосибирских сетей. Больше всего, сразу 20 точек, там успела открыть «Суши Make». Ещё семь кондитерских есть у сети Kuzina, три заведения — у бара «Шашлыкоff». Восемь заведений в Москве работает у сети Traveler`s Coffee, которая также создана в Новосибирске, хотя сейчас права на это бренд принадлежат московской компании.