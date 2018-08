Сообразили на двоих: ужин в ресторане Twins Garden

Расположение

Лена: У меня много разных воспоминаний, связанных со Страстным бульваром. Преимущественно хороших. Я люблю район Пушкинской, к тому же, от метро до Twins Garden всего пара минут пешком. Веранда на восьмом этаже — блестящая идея. Кстати, это не просто скучная веранда, а настоящий сад — кругом шикарные гортензии. Можно почувствовать себя немного на даче у бабушки, не выезжая из центра Москвы.

Катя: Если честно, не очень люблю, когда рестораны или кафе расположены слишком близко к станции метро. Но здесь совсем другое дело — Twins Garden «поселился» на прекрасном, зеленом и уютном Страстном бульваре. В моем случае пешая доступность от метро здесь скорее преимущество. Оказавшись на веранде с бокалом игристого (в окружении гортензий) и вовсе забываешь, что ты в Москве.

Интерьер

Лена: Довольно просторно, очень светло, легко и изящно. Даже если на улице прохладно и посиделки на веранде вам не светят, из панорамных окон ресторана все равно открывается роскошный вид. Начать (или завершить) вечер можно за барной стойкой, выделенной в отдельную зону. По-моему, это отличная идея. Если вам интересен процесс приготовления блюд, вы сможете за ним наблюдать — кухня в ресторане открытая. Отдельного упоминания заслуживает винный «погреб», который на самом деле отдельная комната, где поддерживается оптимальная для хранения вина температура. Поговаривают, многие посетители мечтают остаться в ней жить. Ребята, я с вами!

Катя: Отдельное спасибо дизайнерам, что уберегли посетителей от разговоров за соседним столом. Здесь вам не нужно будет постоянно придвигать свой стул, если кто-то захочет пройти мимо, и вы уж точно не услышите с соседнего стола «а что это вы такое интересное заказали?». Все очень просто, без кричащих тонов, стильно, лаконично, и, конечно, светло — за счет огромных панорамных окон. Пересекая порог ресторана, вы попадаете в березовую рощу, которая совсем скоро станет самым instagrammable местом города (если уже не стало). На первом (вернее, на седьмом) этаже очень просторный зал и винный погреб с редкими винами. Веранда расположилась этажом выше, и летними вечерами здесь показывают просто сумасшедшие закаты.

Меню

Лена: В лучших традициях братьев Березуцких. Сергей и Иван делают акцент на натуральных продуктах, поэтому в Twins Garden вас точно не накормят «пластиковыми» помидорами или безвкусной говядиной. Овощи, молоко, мясо и даже рыбу в ресторан поставляют с собственной фермы Березуцких, расположенной в Калужской области. В качестве комплимента в Twins Garden подают фантастический домашний хлеб с домашним же сливочным маслом. Вкусно так, что вы вряд ли оставите на тарелке хоть крошку. Обязательно попробуйте сыры, которые делают из молока нубийских коз (козы тоже живут у братьев на ферме) — это очень вкусно. И нет, никакого «специфического запаха», которого многие так опасаются. Та же история с сомом. Я вообще не фанат рыбы, особенно речной, но сом в бересте by братья Березуцкие покорил меня окончательно и бесповоротно. Я, пожалуй, не совру, если скажу, что это самая вкусная рыба, которую я ела в жизни. Подача — срочно в «Инстаграм», запах — бомба, а порцию вполне можно разделить на двоих (и это за гуманные 780 рублей!). Если вы мясоед, пробуйте утку, запеченную в русской печи: она заслуживает вашего внимания. На десерт возьмите, например, ореховое пирожное с фейхоа и ряженкой: яркая подача, свежий вкус — очень летний вариант.

Катя: Потрясающе. Невероятное внимание к деталям, которое проявляется во всем — качестве продуктов, их вкусе и пользе. Как говорят братья Березуцкие: «Главное, чтобы было вкусно и полезно». Они легко справляются с этой задачей. Меня очаровал соус из 17 видов трав, который подают к тому самому домашнему хлебу. Обязательно попробуйте, это объедение! Если вы любите рыбу, смело заказывайте нежнейшую стерлядь под сливочном соусом, а к нему бокал холодного итальянского Sauvignon Blanc. Шикарное сочетание!

Винная карта

Лена: Пожалуй, одна из самых впечатляющих в городе. В списке — более 500 наименований, причем, многие из них вы не встретите больше нигде, кроме ресторанов Березуцких. Эксперты Twins Group постоянно ищут небольшие европейские хозяйства и напрямую договариваются о поставке эксклюзивных винтажей. Если хотите мой совет, заказывайте красное с игривым названием Take Me Out Tonight. Это очень, очень хорошо!

Катя: Действительно, выбор огромный и сделать его легко, когда с вами профессиональный улыбчивый сомелье.

Вердикт

Лена: Отличное место, которое хочется рекомендовать. Вкусно, красиво, идеальное обслуживание, крутая локация. А еще всегда приятно, когда проект создают люди, которые «болеют» любимым делом. Братья Березуцкие напоминают алхимиков, которые постоянно экспериментируют в поисках идеального вкуса. Получается у них здорово: полная посадка вечером в понедельник и бронь на две недели вперед не удивляют абсолютно.

Катя: Отличная находка. Уже планирую свой следующий поход в этот вкусный ресторан. Twins Garden подойдет как для посиделок в веселой компании, так и для уютного романтического ужина. На мой взгляд, сюда нужно прийти хотя бы для того, чтобы попробовать восхитительное эксклюзивное красное вино! Успейте забронировать столик на выходные!