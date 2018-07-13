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Фестиваль «Гастрономическая карта России» в городах ЧМ посетили более 65 тыс. человек
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Фестиваль «Гастрономическая карта России» в городах ЧМ посетили более 65 тыс. человек 

ТАСС 13 июля 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Более 65 тыс. человек в общей сложности посетили фестивали проекта «Гастрономическая карта России», которые проводились в городах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила в пятницу журналистам координатор проекта Екатерина Шаповалова.
"15 июня в Сочи нас посетило 9 тыс. человек, 17 июня в Ростове-на-Дону — 8 тыс., 21 июня в Нижнем Новгороде отмечена цифра более 15 тыс. гостей. 28 июня в Калининграде у нас было две площадки — всего 9 тыс. человек нас посетило.
6 июля в Казани — 12 тыс. человек, 7 июля в Саранске — 2 тыс. человек, 10 июля в Самаре — более 10 тыс. человек", — сказала Шаповалова.
Она добавила, что изначально организаторы гастрономического фестиваля планировали проехать по городам-организаторам турнира в составе 11 представителей ресторанного бизнеса, однако в регионах инициатива нашла отклик, к мероприятию подключились более 60 рестораторов из разных субъектов.
При этом Шаповалова отметила, что желание принять участие выразили также рестораторы из регионов, где не проводился чемпионат, в частности, мурманские повара представили на одном из фестивалей треску по своим уникальным рецептам.
Проект «Гастрономическая карта России» запустили при поддержке Федерального агентства по туризму для того, чтобы популяризовать кухни регионов РФ, а также местных рестораторов и производителей продуктов питания. На фестивале повара готовят традиционные блюда регионов в специальных мобильных кухнях и подают гостям в формате стритфуда, чтобы их можно было есть без столовых приборов. Заключительный фестиваль в рамках чемпионата мира по футболу пройдет в субботу в Петербурге.
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Турнир приняли 11 городов РФ, в большинстве из них, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, матчи уже завершились.
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