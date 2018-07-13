6 ресторанов Петербурга для настоящих фуди

Вместе с нашими ньюсмейкерами мы составили пять маршрутов по гастрономической столице России. Этот — для продвинутых гурманов: они находят выдающиеся образцы общепита и на старинном кладбище, и в спальном районе.

Леонид Парфенов, журналист

«Тартар-бар»

Флагманский ресторан— лаборатория лучшего шеф-повара города

Дмитрия Блинова Для меня гастрономический Петербург нынешнего времени — поесть в «Тартар-баре» по авторскому меню Дмитрия Блинова. Всегда интересно, какой он там новый тартар изобрел: из гребешка, оленины или говядины? С муссом из петрушки, шиитаке или фуа-гра? Из его классики беру телячьи мозги с пшеницей и соусом из солода и трюфеля. Потом в ночи хорошо прийти в «На вина», попросив у их сомелье Ани Краюхиной оранжевого на ее усмотрение».

Виленский пер., 15

Артем Балаев, продюсер

«Нканак»

Сверхаутентичное армянское кафе, знанием о котором настоящие фуди опознают своих

Люблю бывать на армянском кладбище на Васильевском острове — оно по соседству со Смоленским, рядом очень красивая церковь — построил ее Юрий Фельтен. Там же находится миниатюрное армянское кафе — всего на два столика. Беру всегда ламаджо — это армянская пицца-лепешка с мясом, окрошку на мацони, хачапури, чебуреки и пахлаву. Тут же лавочка со всем набором радостей: варенье из грецких орехов, свежайший суджук и сыры — чанах и бруни».

Наб. р. Смоленки, 29а

Павел Швец, винодел

Bohemian Bourgeois

Высокохудожественная еда от Артема Гребенщикова — самое громкое из последних открытий

BoBo, так сокращают название места, — ярчайшее впечатление за 2018 год. Понравилось все — и музыка, и винная карта, и фантастическая еда. Отмечу язык с морковью и кремом из черного чеснока, сибас с мороженым из свеклы. Я не сладкоежка, но десерты невероятные — с помело и юзу и «пьяная вишня». А сомелье Арсен Вартанов — прямо молодец, его хочется слушать и следовать его рекомендациям».

Виленский пер., 15

Леонид Гарбар ресторатор

Пирожковая

Субститут пышечной на Конюшенной для знатоков: пирожковая 1956 года рождения

Формат пирожковых незаслуженно забыт. Настоящих — чтобы только горячие пирожки и бульон — в Петербурге уже и не осталось: только разве на Московском проспекте, захожу туда поностальгировать. Ассортимент канонический: пирожки с мясом, капустой, зеленым луком и яйцом. Кстати, меню с такой же идеей на Лиговском проспекте, где мы только что с партнером Дмитрием Бондаревым открыли свою пирожковую — с вкусами советского детства».

Московский пр., 192

Алина Герман дизайнер

Birch

Ресторан открыли четыре повара, и они постоянно на своих рабочих местах; если сесть в дальнем зале, у открытой кухни, можно увидеть, как готовят всю твою еду. Там надо обязательно есть кальмаров — их подают с чечевицей, которую варят в свежем морковном соке, с кинзой и божественным красным луком, тонко порезанным с чили».

Кирочная ул., 3

Александр Раппопорт, ресторатор

ЕМ

Первый в стране бутиковый ресторан со сложносочиненными сетами

Для меня это типичное место Северной столицы: вы приходите в петербургскую квартиру, сели на кухне и ждете, когда принесут еду. Помещение небольшое, тут же устроена кухня. Абсолютное доверие и магия в действии: ты видишь на плите всего несколько кастрюль, и вдруг на тарелке как будто из ничего возникает чудо и настоящая гастрономия — фуа-гра с копченой малиной, кокосовый бульон или томатное мороженое».

Наб. р. Мойки, 84

Ирина Оганова, писательница