Ярославских предпринимателей заставляют покупать дорогой коньяк для мэра города

Сотрудников ресторана пытаются запугать именем главы города

Интересные истории рассказал владелец пивных заведений из Ярославля Ян Левин. Предприниматель детально описал схемы развода бизнесменов, с которыми столкнулся лично.

Нам нужны чай и взятка

Мошенники обещают облаву сотрудников МЧС с комплексной проверкой

Позавчера в пивной ресторан «Пинта» позвонил человек и представился офицером МЧС.

— У нас внеплановая проверка из Москвы, — сказал голос из трубки. — Вы в списке. Через час мы будем у вас, и с большой вероятностью закроем — нужно делать план.

— В рамках чего проводится проверка, есть ли предписание, на основании чего формировался список проверяемых? — посыпались в ответ вопросы у сотрудников заведения.

— Вы ещё осмеливаетесь задавать подобные вопросы? — возмутились на другом конце провода. — Вы понимаете, мы сегодня закрыли уже три ресторана. Вы — следующие.

— Ну приезжайте, что мы можем сделать?

— В том то и дело, что можете. Сейчас обед, и мы вместо поездки к вам можем спокойно посидеть вместе в кабинете, поболтать. Нас шесть человек, нужно для всех купить кофе, чайку, конфет, может и не только, ну, вы понимаете, о чём я?

И дальше «ревизор» стал рассказывать как и куда нужно перевести деньги.

— Как только мы услышали, что нам нужно кому-то на карту переводить деньги, сразу поскучнело — опять развод, — подытожил владелец пивного заведения Ян Левин. — Естественно, никто к нам не приехал.

Наш мэр — человек привередливый

Неизвестные по телефону говорят, что желающий выпить коньяка мэр уже в пути

Ещё один случай произошёл в другом заведении предпринимателя. Там мошенники замахнулись на самое доброе и светлое, что есть у нашего города Ярославля — на нашего мэра. Две недели назад в «Брюгге» позвонил человек, который представился помощником главы города.

— К вам в ресторан с большой и важной делегацией едет пообедать мэр города Ярославля Владимир Слепцов , — предупредил сотрудников заведения звонящий.

— Что же нам нужно сделать перед визитом большой и важной делегации? — спросили в ресторане.

— Всё в порядке, не переживайте, мэр в хорошем настроении и благодушен, — успокоили неизвестные. — Нужно сделать лишь одну вещь перед визитом: приобрести коньяк. Но мэр пьёт исключительно дорогой коньяк определённой марки, а не это там всякое для простолюдинов, что у вас наливают в кафе. У нас схвачен этот вопрос — постоянно сталкиваемся. Коньяк забронируем у поставщика, они сделают скидку, и через десять минут привезём. С вас 17 тысяч рублей. Можете на карту. Главное успеть до визита! Осталось 20 минут.

Услышав, что нужно переводить куда-то деньги, сотрудники ресторана поскучнели. Они поняли, что это развод. Но на всякий случай позвонили своим знакомым в мэрию. Ну, а вдруг и правда?

— Вы что, смеётесь? Кому вы нужны? — улыбнулись в городской администрации.

Будьте бдительны

Полицейские борются с мошенниками, но что они могут поделать, когда люди сами отдают кому попало деньги

правоохранительных органах рассказывают, что сейчас появилось очень много разных видов мошенничества.

— Ни в коем случае нельзя доверять незнакомым людям и тем более передавать какие-либо ценности, — предупреждают сотрудники управления МВД России по Ярославской области. — Особенно стоит объяснять это детям и пожилым людям.

Например, совсем недавно в Ярославле мошенники разводили девочек-подростков прямо на улице. Причём по очень изощрённой схеме.