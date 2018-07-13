Как организовать банкет или фуршет в любом месте

Бывало ли у тебя такое, что появлялась необходимость устроить банкет или фуршет в месте, где сделать это несколько проблематично? Например, на берегу реки, которая находится на некотором удалении от города, или же при организации мероприятия, которое тебе поручило руководство. Люди могут отмечать личные и корпоративные праздники где угодно, но наш менталитет таков, что мы не можем себе представить праздник без хорошего застолья. И если организовать его своими силами очень непросто, то мы обращаемся к кейтерингу.

Кейтеринг-компании — это фирмы, которые готовы организовать питание в любом месте по желанию клиента, причем вариации застолья очень многочисленны. Одной из таких компаний является Kaldi’s Catering, сотрудники которой провели множество мероприятий на высшем уровне, независимо от места и условий работы. Чтобы ты понял специфику работы кейтеринг-предприятий и мог воспользоваться их услугами, мы подробнее расскажем о них.

Чем привлекателен кейтеринг

Услугами кейтеринга в основном пользуются ивенторы, которые зачастую организуют мероприятия, на которых заказчик хочет видеть вкусную еду. Кейтеринг-агентство приезжает и разворачивает на территории настоящий банкет. Как правило, такие агентства в своем распоряжении имеют столы, стулья, посуду (одноразовую или обычную — на выбор), бойлеры и все необходимое оборудование, чтобы организовать вкусное питание для гостей во время праздника. Сотрудники берут на себя подготовку мест для питания и последующую уборку за собой, так что сотрудничество с такими агентствами значительно облегчает жизнь. Не стоит думать, что питание на выезде представляет собой всего лишь перекус из полуфабрикатов, — это ошибочное мнение. В зависимости от желаний клиента, кейтеринг-агентства могут предложить все: от небольшого чаепития до полноценного банкета с изысканными блюдами. Например, в меню Kaldi’s Catering можно найти такие блюда, как террин из индейки и куриной грудки с фисташками, болгарским перцем и оливками в оболочке из бекона, а также закуски и десерты на любой вкус. Ознакомиться с меню →

Форматы организации питания

В зависимости от самого мероприятия, тебе могут потребоваться услуги в организации как легкого фуршета, кофе-брейка, так и полноценного банкета. Сотрудники хорошего кейтеринг-агентства не только смогут организовать питание на высшем уровне, но и подскажут, какую пищу лучше всего брать для того или иного мероприятия.

Фуршет

Как правило, фуршет — это формат организации питания, при котором подаются в основном легкие закуски, напитки, но на выбор клиента меню может быть изменено как угодно. Фуршеты стоит выбирать при организации общественно-массовых празднований, открытий, презентаций и при проведении иных подобных мероприятий.

Банкет

При организации банкета, как правило, упор делается на вторые блюда, горячие закуски и десерты. Из напитков присутствуют простая и газированная вода, соки, алкоголь, горячие напитки. Хорошее кейтеринг-агентство предоставит всю необходимую мебель, посуду, а официанты проследят за тем, чтобы у всех гостей были полные бокалы и желудок.

Кофе-брейк

Как правило, этот формат пользуется наибольшей популярностью при проведении конференций, тренингов, курсов по повышению квалификации и т.д. Кофе-брейк — это перерыв, сопровождающийся вкусной едой. В моменты таких пауз люди, как правило, непринужденно беседуют, знакомятся и обсуждают полученный материал. Меню обычно состоит из горячих или прохладительных напитков, легких закусок и выпечки.

Работа на выезде

Вся работа кейтеринг-агентств происходит в формате выезда. Независимо от места проведения, ты можешь рассчитывать на отличный сервис, профессиональный персонал, если обратишься в Kaldi’s Catering. Будь то мероприятие на природе или в офисе, детский праздник или юбилей — ты можешь рассчитывать на профессиональный подход и квалифицированных специалистов, которые приготовят вкуснейшую еду отличного качества. Заказать организацию питания →