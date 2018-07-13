Где смотреть финал чемпионата мира по футболу: 10 лучших мест

Molon Lave

Рядом с Molon Lave моря вроде бы нет, но это неточно. Полное ощущение, что футбол смотришь где-то на курорте: официанты белозубо улыбаются, сиртаки играет, тарелки на вечеринках летят на пол. На столы здесь мечут острых креветок и кальмаров, фаршированных фетой, сувлаки в пите (мини-шашлыки) и кефтедес (мясные котлетки с йогуртом) — предполагается, что они особенно хорошо пойдут под пенное, если вдруг захочется пуститься в футбольную тему по полной. Здесь шесть кранов с разливным пивом, включая настоящее греческое.

Адрес: Б. Грузинская улица 39 Телефон: +7 (495) 272-00-47 «На свежем воздухе»

Кроме головокружительных 354 метров высоты, ресторан «На свежем воздухе» предлагает футбольным болельщикам ещё и уникальный угол обзора: на 10 плазмах, размещённых по периметру башни «Око». В помощь всем фанатам — три сорта разливного пива, огромная пицца и специальный «сет болельщика». В перерывах между матчами экскурсоводы расскажут о Москве футбольной — особенно полезно, если у вас есть друг-иностранец. А на площадке HIGH PORT 354 можно увидеть и даже потрогать кубок ЧМ от BUD — награду, вручаемую лучшему игроку встреч крупных международных турниров, которого выбирают сами болельщики на сайте FIFA.

Адрес: 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2, 86 этаж

Телефон: +7 (495) 777-71-11 MyMoscow WOW Тот факт, что на трансляциях футбола мужчин всегда больше, чем женщин, в ресторане-террасе MyMoscow WOW особенно греет душу. Матчи чемпионата мира здесь показывают на светодиодном экране площадью 20 квадратных метров. Сказать, что здесь выдающаяся кухня, я бы воздержалась, но устрицы Дусс по 450 рублей предлагают достаточно свежими, в меню есть дим-самы и WOK, а до матчей, если погода наладится, можно забронировать большие лежаки и позагорать.

Адрес: Кутузовский проспект 12, строение 1 Телефон: +7 (495) 115-41-15 «#СибирьСибирь»

В самом модном русском ресторане города футбол смотрят на стильной веранде, больше похожей на модную скандинавскую дачу, чем на сибирский а-ля рюс. Вся светская Москва знает, что здесь самые вкусные в городе пельмени, но и в летнем меню есть немало хитов, включая сугудай из ленка с фруктовым чатни и десерт из ревеня.

Адрес: улица Смоленская 8 Телефон: +7 (499) 652-51-61 Choice / Healthy Social Club

Один из главных ЗОЖ-гуру Москвы Ирина Азарова (ее все знают по кафе Fresh) открыла новое заведение на Большой Дмитровке рядом с магазином Garderob. Пожалуй, это самый красивый #пп ресторан, который вы когда-либо видели — и один из самых больших. Вместе с новым местом Ирина представила продвинутым московским девушкам и новую идеологию — флекситарианство, означающее осознанный подход к жизни во всех ее проявлениях. Флекситарианство не запрещает алкоголь, если уж вы так решили, и поощряет использование довольно широкого перечня продуктов, включая рыбу. Тем не менее, база любого блюда — овощи, к которым уже гости сами выбирают сытную добавку. Светское #пп означает, что все блюда инстаграм-привлекательны и приятны на вкус. Если желаете смотреть футбол в девичьей компании, не забивая желудок жирными и солеными «меню болельщиков», то большие плазмы вы здесь тоже найдете.

За модную барную карту отвечает Никита Кунгурцев (Mr. Lee, «Сыроварня», Hooligan), а к созданию винной карты были привлечены спецы из Big Wine Freaks, что означает наличие органических и биодинамических вин в меню. Да, и не забудьте сделать селфи в похожей на гостиную туалетной комнате — там даже есть уютные диванчики для тех, кто хочет переговорить о чем-то важном отдельно от всех.

Адрес: Малая Никитская улица 16/5 Телефон: +7 (499) 130-10-28 Butler

Веранду ресторана Butler принято называть самой красивой на Патриках, и заявление это не лишено оснований. Мало в каком ресторане можно смотреть футбол в такой вызывающе буржуазной и безупречной обстановке. И, что также довольно занимательно, на той же веранде, вернее сказать, в том же саду можно найти места, где футбола будет вообще не видно и не слышно. Местный шеф-повар Джузеппе Дави — сицилиец — любит кормить гостей рассказами о рецептах свой бабушки. Впрочем, он готовит так безупречно вкусно, что самые влиятельные люди Москвы его бабушку любят уже заочно. Из летних хитов: гаспачо с сорбетом из запеченного сладкого перца (680 р.), салат из камчатского краба и авокадо на гриле с йогуртовым соусом под лепестками из зеленых яблок (860 р.), а также равиоли из кролика конфи с фундуком, пармезаном и пюре из корня сельдерея (870 р.)

Адрес: Трехпрудный переулок 15 Телефон: +7 (495) 150-45-86 «Чайка»

Одно из тех удивительных мест, где футбол собирает больше девушек, чем мужчин. Любимое заведение героинь светских хроник нулевых и их солидных спутников предлагает на мундиаль плато из морепродуктов по специальной цене. Морские ежи, устрицы, камчатский краб, креветки, пармезан и итальянские оливки в фирменном маринаде на четыре персоны — за 3890 руб. ! На десерт рекомендуется авторский «Шоколадный мяч» с начинкой из таежной облепихи на шоколадно-ореховых вафлях от шеф-кондитера ресторанов Олега Ильина

Адрес ресторана-яхты «Чайка»: Краснопресненская набережная 12А Телефон: +7 (495) 777-87-88 Community

Для полного погружения в атмосферу Чемпионата мира по футболу в Community подготовили две мультимедийные зоны: летняя веранда с экраном 3х4 метра и спортивный театр (лаунж) с большим экраном 12х3 метра. Тут даже есть специально приглашенные гости и спикеры, которые рассказывают больше о матчах. А по окончанию матчей гостей ждут уже прогремевшие по Москве afterparty от команды Community Music. Я сразу вспоминаю, как лихо там отплясывала как-то Айдан Салахова , и тоже так хочу.

Адрес: Космодамианская набережная 2 Телефон: +7 (499) 811-08-11 Villa Sumosan

В этой части города это, пожалуй, один из самых красивых ресторанов. И элегантная веранда в своем японском саду — неудивительно, что в ресторан сестер Волковых регулярно съезжаются все самые стильные девушки города. Экраны здесь тоже на веранде или на втором этаже. Для всех болельщиков предусмотрен бесплатный паркинг.

Адрес: улица Бурденко 3 Телефон: +7 (495) 236-69-53 «Магадан»

Одна из главных летних веранд города собирает на трансляции перед большим экраном довольно веселую публику. Атмосфера потрясающая, еда тоже не подкачала: морепродукты, привезённые из Магадана, Мурманска и с Дальнего Востока. Специально для гламурных болельщиков здесь приготовили: овощной гаспачо из сочных томатов с дальневосточными креветками (550 р.), окрошку на квасе с камчатским крабом и креветками, сваренными в имбирно-сахарной воде (450 р.), аппетитные спагетти с беломорскими мидиями (950 р.), ну, и полкило астраханской черной икры с домашними блинами (39900 р.), конечно. Последнее — особенно хорошо для выгула иностранных визитеров. Все было бы идеально, если бы сразу после трансляций не включалась музыка типа «Императрицы» Ирины Аллегровой.

Адрес: Кутузовский проспект 12, строение 1 Телефоны: +7 (495) 803-32-46, +7 (495) 803-32-47