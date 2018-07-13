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«Еда на ночь»: Лара Кацова в гостях «Еды»
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«Еда на ночь»: Лара Кацова в гостях «Еды» 

Eda.ru 13 июля 2018
Фото: Eda.ru
Каждую неделю мы выходим в прямой эфир на нашей странице в «Одноклассниках» с передачей «Еда на ночь» — приглашаем на нашу кухню хороших поваров и готовим с ними блюда из сезонных продуктов. Наш очередной гость — большой друг редакции Лара Кацова, бренд-шеф московского ресторана «Дюк-Дюк» и автор двух уже вышедших кулинарных книг и одной, которая вот-вот выйдет. А сезонных продуктов у нас было много — и помидоры, и сладкие перцы, и разная зелень. Лара приготовила две умопомрачительные шакшуки — красную, с матбухой, и зеленую, с щавелем, кинзой, укропом и так далее. Как делать матбуху, овощную икру, которая и в шакшуке хороша, и самостоятельно, Лара тоже рассказала. Рецепты, как обычно, ищите сразу под видео. Красная шакшука
Рецепт Лары Кацовой, бренд-шефа ресторана «Дюк-Дюк»
Зеленая шакшука
Рецепт Лары Кацовой, бренд-шефа ресторана «Дюк-Дюк»
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