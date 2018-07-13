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Горожане обсудят смысл и место кулинарии в жизни человека
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Горожане обсудят смысл и место кулинарии в жизни человека 

Управа Пресненского района города Москвы 13 июля 2018
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Шеф-повар Иван Шишкин проведет «Приготовительный класс» для горожан. Кулинарная лекция «Зачем и почему готовить еду» состоится на площадке публичного пространства InLiberty 21 июля.
— На ней ресторатор даст ответ на вопросы: почему люди готовят еду, и почему только они, и как инструмент выживания превратился в эмоциональный товар, — сообщили организаторы мероприятия.
Кроме этого, гости «Приготовительного класса» узнают о том, как еда прошла путь от средства выживания до статуса около-искусства.
Всех, кто желает посетить нетривиальную кулинарную лекцию от именитого шеф-повара, ждут по адресу: Столярный переулок, дом 3, корпус 1. Сбор гостей в 13:00.
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