Горожане обсудят смысл и место кулинарии в жизни человека

Шеф-повар Иван Шишкин проведет «Приготовительный класс» для горожан. Кулинарная лекция «Зачем и почему готовить еду» состоится на площадке публичного пространства InLiberty 21 июля.

— На ней ресторатор даст ответ на вопросы: почему люди готовят еду, и почему только они, и как инструмент выживания превратился в эмоциональный товар, — сообщили организаторы мероприятия.

Кроме этого, гости «Приготовительного класса» узнают о том, как еда прошла путь от средства выживания до статуса около-искусства.

Всех, кто желает посетить нетривиальную кулинарную лекцию от именитого шеф-повара, ждут по адресу: Столярный переулок, дом 3, корпус 1. Сбор гостей в 13:00.