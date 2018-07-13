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В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
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В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана 

Вести.Ru 13 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Семьдесят человек провалились под пол в одном из ресторанов восточной провинции Таиланда Чонбури в результате обрушения деревянной конструкции.
Как передает ТАСС, 29 посетителей получили при этом травмы различной степени тяжести.
Инцидент произошел в тот момент, когда 200 человек туристов приехали на обед в местный ресторан, который выдается на двести метров в море и держится на бетонных сваях. Когда туристы стали садится за столы, старый деревянный пол не выдержал, и люди упали в образовавшуюся дыру размером 6 на 11 метров. Поскольку в тот момент был отлив, посетители рухнули не в воду, а на берег.
Прибывшие полицейские закрыли злополучный ресторан для проведения расследования.
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