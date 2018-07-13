Кафе в Хельсинки включило в меню новое блюдо из блинов в честь встречи Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июля. / ТАСС /. Кафе Kaffekievari, расположенное в районе Питяянмяки финской столицы, первым в городе включило в меню специальное блюдо из блинов по случаю предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина Дональда Трампа . Это подтвердили в пятницу ТАСС в заведении.

Информация о том, что здесь можно заказать блюдо под названием «Trumputin», которое значится в меню как «американский завтрак», размещена прямо на прилавке кафе, стоит оно €13,90. Новинка представляет собой необычное сочетание соленого и сладкого вкусов. Туда входит соленый русский блин, покрытый соленым лососем, сметаной и свежим луком, а также два сладких американских блина с ванильным мороженым и ягодами.

Блюдо стало доступно для заказа посетителям кафе во вторник и, по словам представителя кафе Тиины Лаунонен, будет в меню в течение всей недели. В понедельник — день российско-американского саммита — Kaffekievari не работает. Однако заказать блины, скорее всего, можно будет и после 16 июля, сказала она. Лаунонен, в частности, поинтересовалась у корреспондента ТАСС, когда россияне в основном уходят в отпуска, чтобы, возможно, сформировать меню в соответствии с желаниями гостей из РФ.

Она отметила, что сначала руководство кафе планировало сделать к встрече что-то наподобие торта «Павлова», однако затем все же остановилось на блинах, посчитав, что этот вариант лучше. Она также добавила, что на блюдо есть спрос.

"Мы хотели, чтобы на тарелке было равновесие. Американские блины у нас по размеру меньше, чем обычно, поскольку они должны поместиться на одно блюдо с русским блином", — пояснила Лаунонен ранее газете Helsingin Sanomat. При этом, по ее словам, никакого политического подтекста в этом блюде нет. В Финляндии к российско-американскому саммиту уже были выпущены специальное пиво и коктейль, а также футболки и кофе.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.