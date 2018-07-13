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В кальянную, бар или за вейпом в Костромской области теперь можно будет сходить только с 18 лет
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В кальянную, бар или за вейпом в Костромской области теперь можно будет сходить только с 18 лет 

k1news.ru 13 июля 2018
Фото: k1news.ru
Накануне региональные парламентарии в первом чтении приняли поправки в закон Костромской области «О гарантиях прав ребёнка», сообщает корреспондент портала К1NEWS.RU. Документ предполагает запрет несовершеннолетним находиться в пивных ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных и других заведениях, предназначенных для реализации только алкогольной продукции. Санкция распространяется и на заведения, предназначенные для употребления табака и кальяна, а также продажу так называемых вейпов и прочих парогенераторов.
Этот момент нужно очень хорошо отработать. Несмотря на то, что запрет был, кальянные всё больше и больше набирают популярность, открываются магазины, где продаются средства, которые действительно оказывают пагубное влияние на наших детей, на наших подростков. Курение этих вейпов — это же жуть какая-то, подростки идут по улицам и дым столбом. А самое главное, это открытая пропаганда курения и дети, которые не могут купить сигареты, могут купить эти красивые трубочки с красивыми названиями. Конечно, нам необходимо ужесточать закон и оградить молодёжь от этого безобразия, — подчеркнула депутат Костромской областной Думы Надежда ШЕЛЕПОВА.
За нахождение подростков в установленных законом местах предлагается наказывать сотрудников и владельцев баров и кальянных. Для должностных лиц штраф составит от 3 до 6 тысяч рублей, для юридических — от 15 до 30 тысяч рублей. Окончательное решение по запрещающим мерам Дума примет уже в осеннюю сессию.
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