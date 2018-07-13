Ресторан «Прага» на Арбате продадут

Кредиторы бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова продадут ресторан «Прага» на Арбате

Кредиторы бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова продадут ресторан «Прага» на Арбате.

Начальная стоимость объекта площадью 9 тыс. кв. м составляет 2,2 млрд руб., сообщает Arendator.ru.

В торговый лот также входят права на земельный участок на Арбате размером 0,3 га и предметы мебели и техники.

Легендарный ресторан «Прага» появился на Арбате еще в XVII веке. Сменив не одного владельца, заведение успело побывать и трактиром, и магазином, и столовой, и даже Центральной универсальной научной библиотекой им. Н. А. Некрасова. Открывшись в 1954 году после большой реконструкции, «Прага» стала одним из самых престижных ресторанов Москвы, в котором работали лучшие повара, а гостей принимали в девяти залах, ротонде, двух зимних садах и шести кабинетах. В середине 1990-х гг. ресторан был продан группе «Прага-АСТ», принадлежащей семье экс-владельца Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. В 2015 году суд признал бизнесмена банкротом, а в конце 2017 Исмаилова заочно арестовал Басманный районный суд. Основной кредитор «Праги» — входящий в группу ВТБ БМ-банк . Общий долг группы перед ВТБ составляет более 17 млрд руб., уточняет РИА-Недвижимость.

Примечательно, что знаменитый торт «Прага» с бисквитными коржами, шоколадным кремом на сгущенке и абрикосовой прослойкой был назван именно в честь этого ресторана на Арбате. Рецепт десерта придумал начальник кондитерского цеха В. М. Гуральник, который, к слову, также придумал рецепт «Птичьего молока».

Фото: NVO — собственная работа, CC BY-SA 4.0