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Ресторан «Прага» на Арбате продадут
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Ресторан «Прага» на Арбате продадут 

Особое блюдо 13 июля 2018
Фото: Особое блюдо
Кредиторы бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова продадут ресторан «Прага» на Арбате
Кредиторы бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова продадут ресторан «Прага» на Арбате.
Начальная стоимость объекта площадью 9 тыс. кв. м составляет 2,2 млрд руб., сообщает Arendator.ru.
В торговый лот также входят права на земельный участок на Арбате размером 0,3 га и предметы мебели и техники.
Легендарный ресторан «Прага» появился на Арбате еще в XVII веке. Сменив не одного владельца, заведение успело побывать и трактиром, и магазином, и столовой, и даже Центральной универсальной научной библиотекой им. Н. А. Некрасова. Открывшись в 1954 году после большой реконструкции, «Прага» стала одним из самых престижных ресторанов Москвы, в котором работали лучшие повара, а гостей принимали в девяти залах, ротонде, двух зимних садах и шести кабинетах. В середине 1990-х гг. ресторан был продан группе «Прага-АСТ», принадлежащей семье экс-владельца Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. В 2015 году суд признал бизнесмена банкротом, а в конце 2017 Исмаилова заочно арестовал Басманный районный суд. Основной кредитор «Праги» — входящий в группу ВТБ БМ-банк. Общий долг группы перед ВТБ составляет более 17 млрд руб., уточняет РИА-Недвижимость.
Примечательно, что знаменитый торт «Прага» с бисквитными коржами, шоколадным кремом на сгущенке и абрикосовой прослойкой был назван именно в честь этого ресторана на Арбате. Рецепт десерта придумал начальник кондитерского цеха В. М. Гуральник, который, к слову, также придумал рецепт «Птичьего молока».
Фото: NVO — собственная работа, CC BY-SA 4.0
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