Полицейские вынесли из баров креативного квартала «Голицын Лофт» алкоголь

В пятницу, 14 июля сотрудники полиции провели обыск в пятиэтажном творческом пространстве на набережной Фонтанки, где находятся десятки баров и ресторанов. В ходе рейда они обнаружили огромное количество нелицензированного алкоголя, который пришлось изъять. В общей сложности правоохранители вывезли 20 ящиков со спиртным.

Источник: телеканал 78 Как сообщает телеканал 78, на время пятничной проверки в старинном особняке все заведения приостановили работу. Только через полтора часа в креативный квартал стали впускать гостей, а бары вернулись в работу в штатном режиме. По результатам операции нарушители будут оштрафованы.

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