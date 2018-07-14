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Полицейские вынесли из баров креативного квартала «Голицын Лофт» алкоголь
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Полицейские вынесли из баров креативного квартала «Голицын Лофт» алкоголь 

Пятый канал 14 июля 2018
Фото: Пятый канал
В пятницу, 14 июля сотрудники полиции провели обыск в пятиэтажном творческом пространстве на набережной Фонтанки, где находятся десятки баров и ресторанов. В ходе рейда они обнаружили огромное количество нелицензированного алкоголя, который пришлось изъять. В общей сложности правоохранители вывезли 20 ящиков со спиртным.
Источник: телеканал 78  Как сообщает телеканал 78, на время пятничной проверки в старинном особняке все заведения приостановили работу. Только через полтора часа в креативный квартал стали впускать гостей, а бары вернулись в работу в штатном режиме. По результатам операции нарушители будут оштрафованы.
Ранее Пятый канал рассказывал, как «салют» в троллейбусных проводах в центре Петербурга распугал иностранных туристов.
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